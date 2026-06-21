El vicepresidente de EE.UU. llega a Suiza para iniciar las negociaciones de paz con Irán

El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, el 18 de octubre de 2025 en California. FOTO: Oliver Contreras-Pool/Getty Images

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó este domingo a Suiza para iniciar la primera ronda de negociaciones de paz con Irán sobre la base del memorando de entendimiento suscrito por ambas partes el miércoles, 17 de junio, con el objetivo de poner fin a cuatro meses de guerra.

El Ministerio de Exteriores suizo publicó imágenes de la comitiva de Vance aproximándose al complejo de Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, en el centro del país, donde tendrá lugar la ronda de negociaciones.

La delegación del vicepresidente norteamericano también incluye al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, quienes ya se encontraban en Suiza este fin de semana.

Negociaciones aplazadas

Anoche también llegó a Suiza la delegación iraní, encabezada por el jefe negociador y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y en la que también figura el ministro de Asuntos Exteriores Abás Araqchí.

Junto a los anfitriones suizos, participan como mediadores en las negociaciones delegaciones de alto nivel de Catar y Pakistán, cuyo prrimer ministro Shehbaz Sharif, ha viajado al país helvético acompañado por el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Asim Munir.

Washington y Teherán firmaron esta semana un memorando de entendimiento que abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Inicialmente se esperaba que las negociaciones en Bürgenstock comenzaran el viernes, aunque Irán las suspendió ese día tras losataques israelíes en el sur de Líbano.