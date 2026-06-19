Ministerio de Educación reveló detalles de lo que encontró un equipo especial en Uniespinal

Tolima

El Ministerio de Educación entregó detalles de los hallazgos evidenciados en la Institución Universitaria de El Espinal (UNIESPINAL) que terminaron con la implementación de medidas especiales de vigilancia contra este centro de educación.

Según el Ministerio de Educación luego de una visita preventiva liderada por la Subdirección de Inspección y Vigilancia, se evidenció “un estado crítico de funcionamiento y presuntas irregularidades en los componentes contractual, administrativo y financiero de la institución”.

La medida de vigilancia también se adoptó por la investigación disciplinaria que abrió la Procuraduría en el mes de mayo de 2026 al rector Mario Díaz Pava por posibles hechos de: vulneración de derechos al personal de carrera, nombramientos sin requisitos mínimos exigidos, movimientos de personal y reubicaciones de la plan estructural sin observancia de los principios mínimos, nómina paralela, presunto clientelismo político, uso indebido de símbolos y lenguaje institucional para presunta participación en política, entre otras acciones.

“El análisis conjunto de la información contractual, financiera, presupuestal y administrativa permite evidenciar la existencia de debilidades estructurales en los procesos de planeación, contratación, supervisión y control institucional, las cuales trascienden la simple ocurrencia de situaciones aisladas y evidencian riesgos que podrían comprometer la adecuada prestación del servicio público de educación superior”, reveló el Ministerio de Educación.

¿Qué encontró el Ministerio de Educación en Uniespinal?

En el informe que conoció Caracol Radio aparecen deficiencias en planeación contractual, concentración de la contratación, uso indebido de la contratación por prestación de servicios, de transparencia en SECOP II y alertas en el componente financiero.

“Particular atención generaron procesos contractuales adjudicados en los últimos días del año 2025, cuyos plazos iniciales de ejecución fueron establecidos por un solo día, pese a involucrar actividades de alta complejidad técnica y financiera. De igual manera se evidenciaron inconsistencias entre las fechas de suscripción de contratos, actas de inicio y posteriores modificaciones contractuales”, indicó el Ministerio de Educación.

La inspección permitió identificar igualmente debilidades en el componente financiero de la institución, relacionadas con políticas contables, gestión de cartera, depreciación de activos y mecanismos de control financiero, aspectos que deberán ser fortalecidos para garantizar una adecuada administración de los recursos públicos.

Dato: el Ministerio de Educación ordenó la implementación de un plan de mejoramiento, fijación de condiciones y la designación de un Inspector In Situ, para que vigile permanentemente y mientras subsistan las situaciones que originaron las medidas, la gestión administrativa y financiera de la Institución Universitaria de El Espinal.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: