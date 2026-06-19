Líbano afirma que ataques de Israel con más de veinte de muertos socavan la consolidación de tregua

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, aseguró que los ataques israelíes de este viernes contra el sur y el este del país mediterráneo —que han provocado una veintena de muertos— “atentan” contra los esfuerzos para “consolidar el alto el fuego” y los tildó de “escalada peligrosa”.

“Lo que presenciamos hoy en el sur y el valle de la Bekaa (este), con la intensificación de los ataques israelíes y el aumento de las muertes y la destrucción, constituye una escalada peligrosa y condenable”, dijo Aoun en la cuenta oficial de X de la Presidencia libanesa.

Especialmente porque “atenta contra todos los esfuerzos en curso para consolidar el alto el fuego y poner fin a la guerra, particularmente después de los recientes acontecimientos entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán”, en alusión a la tregua que ambos firmaron el miércoles por la noche digitalmente, un cese de hostilidades entre los dos países y que se extiende también al frente libanés.

Líbano intensifica sus esfuerzos por consolidar la paz

Igualmente, Aoun aclaró que esto “no detendrá los esfuerzos para lograr un alto el fuego integral lo antes posible”.

Y esto es lo que instruyó, según Aoun, a la delegación negociadora libanesa para que impulse en la próxima tanda de conversaciones en Washington con Israel, que tendrá lugar la semana que viene y que será la quinta ronda directa entre los dos países.

“No puede haber indulgencia en este asunto, porque un alto el fuego integral es la puerta de entrada para abordar otros temas, los más importantes de los cuales son la retirada israelí, el despliegue del ejército y la liberación de los prisioneros”, zanjó.

El Ministerio de Salud Pública libanés informó de que los ataques israelíes de esta noche mataron a 18 personas e hirieron a otras 33 en un balance preliminar, si bien posteriormente se registraron otros tres muertos por otro bombardeo del Ejército de Israel en la región de Bekaa, contra una supuesta infraestructura del grupo chií libanés Hezbolá.

Estos bombardeos se producen después de que Hezbolá reivindicara dos ataques contra tropas israelíes que intentaron avanzar en el sur del Líbano, en el marco de su invasión en el país mediterráneo, que provocaron la muerte de cuatro militares israelíes por un dron explosivo de la formación armada libanesa.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: