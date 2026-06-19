Recompensa de $20 millones para establecer hechos de violencia en Viotá, antes de elecciones

El pasado jueves, 18 de junio, militantes de una de las campañas políticas fueron atacados con disparos al vehículo de su propiedad, según informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. El hecho fue atendido por la Policía y el Ejército que mantienen un permanente monitoreo en la zona.

Durante un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que participaron autoridades nacionales, departamentales y municipales para coordinar acciones de investigación, protección y control territorial, la Gobernación de Cundinamarca ofreció una recompensa de hasta $20 millones para esclarecer estos hechos.

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“Durante la reunión fueron atendidas las inquietudes de los habitantes y se definieron acciones orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido”, dijo la Gobernación de Cundinamarca a través de un comunicado.

Desde el momento en que se conocieron los hechos, unidades de la Policía de Cundinamarca y del Ejército Nacional atendieron la situación de manera inmediata, desplegando capacidades operativas para garantizar la seguridad de la comunidad.

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Asimismo, la Gobernación anunció que en el Consejo Extraordinario de Seguridad se adoptaron varias medidas. Entre ellas: