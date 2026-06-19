Gobernación de Bolívar transforma a Calamar con proyecto de renovación urbana y turística

Lo que durante años fue una promesa de recuperación para Calamar hoy es una realidad palpable. Con el liderazgo del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, este tradicional municipio ribereño comenzó una nueva etapa de su historia tras la entrega oficial de +VIDA Calamar, una intervención integral que transformó su paisaje urbano, rescató su patrimonio arquitectónico y abrió las puertas a un nuevo modelo de desarrollo basado en el turismo, la cultura y el orgullo ciudadano.

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En medio de una emotiva jornada, marcada por el reconocimiento de la comunidad y el entusiasmo de cientos de habitantes que salieron a las calles para celebrar el cambio, el mandatario departamental encabezó el acto de entrega acompañado por representantes de la Fundación Santo Domingo y la Fundación Pintuco, aliados estratégicos de una iniciativa que impacta directamente a 1.246 personas y que busca convertir a Calamar en uno de los destinos emergentes más atractivos de Bolívar.

El evento tuvo como escenario principal la emblemática Iglesia de la Inmaculada Concepción, desde donde inició un recorrido por las calles renovadas del municipio. A cada paso, los habitantes expresaron su gratitud al gobernador por una transformación que no solo embellece el territorio, sino que devuelve la esperanza y fortalece la identidad colectiva de los calamarenses.

Las fachadas recuperadas, los murales que narran la historia local y los espacios públicos intervenidos reflejan una apuesta decidida por recuperar la esencia de un municipio que durante décadas fue uno de los más importantes del Caribe colombiano.

“La primera vez que vine me di cuenta de que Calamar estaba como olvidado y dije que había que generar acciones para sacarlo de allí. Necesitamos convertirlo nuevamente en la ciudad que fue en algún momento y el turismo será una de esas alternativas, porque el turismo es el petróleo de este siglo y aquí tenemos ese pozo. Ya iniciamos y este proyecto es una muestra de todo lo que queremos hacer por este municipio”, expresó el gobernador Yamil Arana.

La intervención incluyó la consolidación de la denominada Ruta de Color, un circuito turístico y cultural que recorre la Carrera Primera y permite apreciar la recuperación de 282 fachadas patrimoniales, equivalentes a más de 21.250 metros cuadrados, así como siete murales artísticos de gran formato que retratan la memoria, las tradiciones y la riqueza cultural de Calamar.

Sin embargo, el impacto de +VIDA Calamar trasciende la renovación física. El proyecto ha fortalecido el tejido social, ha promovido el sentido de pertenencia y ha generado nuevas oportunidades para el emprendimiento, el turismo comunitario y la dinamización económica del municipio.

“En la Fundación Santo Domingo creemos que la movilidad social se construye cuando las comunidades reconocen el valor de su historia, fortalecen sus capacidades y encuentran nuevas oportunidades para transformar su futuro. +VIDA Calamar demuestra que la transformación urbana es una poderosa herramienta para fortalecer el orgullo local, dinamizar la economía y generar oportunidades alrededor de la cultura, el turismo y el emprendimiento”, aseguró Juan Diego Céspedes, director de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Fundación Santo Domingo.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la inauguración del nuevo Mirador de Calamar, concebido como una ventana hacia el río Magdalena y como un espacio de encuentro para la comunidad. Desde allí, los asistentes disfrutaron de muestras culturales que exaltaron las raíces y el talento local, reafirmando el papel de la cultura como motor de desarrollo territorial.

“Para nosotros, +VIDA Calamar es la prueba de que el color trasciende la estética para convertirse en una poderosa herramienta social. Más allá de la recuperación patrimonial que hoy embellece este municipio, celebramos una transformación visible y emocional que ha tocado el corazón de cada participante”, destacó Mauricio Mazo, director ejecutivo de la Fundación Pintuco.

Más inversiones para el futuro de Calamar

La visita del gobernador no se limitó a la entrega de la obra. Yamil Arana aprovechó el encuentro con la comunidad para ratificar el compromiso de la Gobernación de Bolívar con el desarrollo integral de Calamar y anunciar una ambiciosa agenda de inversiones que seguirá transformando la calidad de vida de sus habitantes.

Entre los proyectos anunciados se encuentran la construcción de un estadio de fútbol, una pista de patinaje, nuevas etapas de pavimentación urbana, obras para mitigar la erosión ocasionada por el río Magdalena en sectores como Barranca Vieja y El Yucal, la llegada de programas de educación superior pública y los avances de los estudios para la construcción de una nueva sede del Sena.

Estas iniciativas se suman a la visión de desarrollo que impulsa la administración departamental para consolidar a Calamar como un polo de crecimiento económico, turístico y social en la región.

Con la entrega de +VIDA Calamar, el municipio comienza una nueva etapa de su historia. Una etapa en la que la recuperación del patrimonio, la participación ciudadana y el aprovechamiento de su riqueza cultural se convierten en herramientas para generar empleo, atraer visitantes y construir bienestar.

Hoy, gracias a una apuesta liderada por el gobernador Yamil Arana y respaldada por importantes aliados, Calamar no solo luce diferente: recupera su brillo, fortalece su identidad y vuelve a mirar el futuro con optimismo.