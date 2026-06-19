Condenado a 16 años de cárcel por asesinar a su hermano en el Guamo, Tolima

Tolima

Luego de avalar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y José Luis Ospina Gutiérrez, un juzgado de conocimiento lo condenó a la pena de 16 años de prisión por el asesinato de su hermano, ocurrido el pasado 2 de enero en el municipio del Guamo, Tolima.

Ospina Gutiérrez, de 23 años, aceptó su responsabilidad por el delito de homicidio agravado, tras confirmarse su participación en el homicidio de su hermano Diego Alejandro Mosquera Ospina, de 27 años.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la vereda Caracolí, zona rural del Guamo, donde se presentó una discusión entre los hermanos en la vivienda familiar. El hoy condenado, al parecer, sacó un arma cortopunzante e hirió a la altura del pecho a la víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.

Este hombre se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario desde el pasado mes de marzo, cuando fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en cumplimiento de una orden de captura.

La decisión o sentencia quedó en firme, por lo cual deberá empezar a purgar su condena en prisión.