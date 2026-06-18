“Un paraíso”: Putumayo, uno de los destinos con mayor proyección en turismo etnoturístico y natural

Colombia

Putumayo, uno de los 32 departamentos de Colombia, ‘El País de la Belleza’, sigue proyectándose como uno de los destinos turísticos más llamativos del país, no solo por su cercanía con la amazonia, sino por toda su diversidad en materia natural debido a la riqueza cultural y medioambiental que posee.

Putumayo, un departamento cultural y naturalmente millonario

Esta región del país puede presumir que es un destino etnoturístico, pues aparte de su variedad en flora y fauna, sus territorios también son habitados por culturas colombianas ancestrales, como los quince pueblos indígenas; Inga, Kamëntsá, Siona, Cofán y Murui entre otros, que le dan un plus de conocimiento a quienes visitan estas tierras: medicina tradicional, la espiritualidad, la música, la danza y el respeto por la naturaleza, son algunos de estos saberes.

Ahora, en materia natural, el Putumayo goza de una amplia variedad de ecosistemas que incluyen selvas húmedas tropicales, ríos caudalosos, cascadas, cavernas y reservas naturales.

Cuenta, en esa línea, con lugares emblemáticos como el Valle de Sibundoy, la Cascada del Fin del Mundo en Mocoa, cascada de Hornoyaco, Dantayaco, corredor Vides, cañón del rio Mandiyaco, que permiten que se desarrollen actividades turísticas en donde se puede interactuar con el entorno.

Sin embargo, el Putumayo está evolucionando y mejorando todo lo anteriormente mencionado y, por ello, en los micrófonos de Caracol Radio habló el gobernador de esta región, Jhon Molina, quien explicó que se está haciendo para que hoy en día el departamento se proyecte como uno de los destinos más auténticos y diversos del país para el turismo etnoturístico y de naturaleza.

Foto Cortesía: Federación Nacional de Departamentos Ampliar Foto Cortesía: Federación Nacional de Departamentos Cerrar

Putumayo, la nueva potencia turismo etnoturístico y de naturaleza

En su primera intervención, Molina resumió al Putumayo asegurando que es un “departamento auténtico, natural y diverso. Es un paraíso”.

Así, aunque destacó la variedad natural que tiene esa región de Colombia, destacó la riqueza cultural que este mismo posee.

“Ese paraíso lo hacen sus ríos, su fauna y su flora, pero sobre todo la riqueza cultural que está representada en nuestros 15 pueblos indígenas”, resaltó.

La oferta hotelera en el Putumayo, otra clave para potenciar el turismo

El gobernador Molina también explicó que el Putumayo, a la fecha, “tiene la capacidad y tiene habilitadas, aproximadamente, 3.600 habitaciones. Si hoy quieren ir, el departamento tiene la capacidad para atender simultáneamente a 5.700 personas”.

Aunque resaltó que, a pesar de la notoria capacidad hotelera, hay cosas por mejorar, sí subrayó que el departamento tiene la capacidad de albergar a quien “quiera ir a conocerlo”.

Resaltó que este destino es muy visitado, principalmente, por turistas extranjeros que buscan las experiencias ancestrales de los pueblos indígenas ya mencionadas.

“Llegan en busca de la medicina propia, en búsqueda del yagé. También se visita mucho el fin del mundo (cataratas imponentes que son muy visitadas) por los turistas nacionales”, agregó.

Sin embargo, enfatizó en que hay más destinos en donde los turistas nacionales son los más visitantes, y no solo los extranjeros.

Un cambio de perspectiva y estigma: de los vestigios de la guerra, a la luz del turismo y la identidad

No es un secreto que el Putumayo ha sido uno de los departamentos más golpeados por la violencia en Colombia, pero el panorama ya está cambiando para la región: se le dice adiós al estigma de la guerra.

“El Putumayo ha sufrido el conflicto armado, no se puede negar, pero la gente del departamento es buena. Este es un departamento con muchas oportunidades, con una riqueza impresionante, con gente resiliente y trabajadora. Lo que buscamos es, a través del turismo, los emprendimientos y el deporte, dar a conocer la región y que las personas lo conozcan para borrar ese estigma. Quien va al Putumayo se enamora”, apuntó.

Turismo natural, pero también ancestral

El administrador departamental explicó que el Putumayo no es solo un departamento netamente de ecoturismo, sino también de etnoturismo.

“El turismo ancestral ofrece una oportunidad muy bonita para que el país lo conozca. Está representado en las tradiciones de los pueblos indígenas, en el yagé, en sus festividades, en sus tradiciones de estos pueblos que son muy visitados “, comentó.

Porque es allí en donde se habla de un turismo en donde se puede interactuar con el entorno, porque en esta región se puede compartir con estas comunidades.

“Cuando hay festividades, el día grande de los pueblos indígenas, en el alto Putumayo, usted puede viajar, se puede vestir, participar del ritual, compartir la comida, entre otras cosas. Todo tiene una simbología y una tradición muy bonita”, explicó.

Teniendo en cuenta, además, que la gastronomía del departamento es otro eje clave con, por ejemplo, sus máximos exponentes, el mote y las variedades de pescado, que se esfuerzan por cumplir con creces las expectativas de los turistas.

¿Hay un lugar estandarte del Putumayo para visitar?

El gobernador dejó claro que no hay uno, ni dos, ni tres: todos los destinos del Putumayo son estandartes de la región, aunque las cascadas del fin del mundo son las que resaltan.

“Tienen que conocerlos en su mayoría porque el Putumayo tiene tres subregiones: alto, medio y bajo Putumayo. Pero uno de los lugares que a uno le puede hacer conocer mucho más es el fin del mundo, y muy cerca está el cañón del Mandiyaco que es impresionante poderlo recorrer”, contó.

“Llegan y se enamoran, tengan la seguridad”

El gobernador Molina concretó explicando que en su administración se logró que “el Putumayo, para el 2025, haya sido el año más seguro de los últimos 25 años. Se logró reducir la tasa de homicidios, aproximadamente 112 homicidios menos, se salvaron 112 vidas”.

“No hay que tener miedo, tengan la seguridad de que ustedes llegan y se enamoran”, dijo.

Y así, sentenció: “Los invito a que nos visiten, a que lo recorran. Estamos dispuestos a atenderlos, somos buenos anfitriones, están nuestros pueblos indígenas con sus tradiciones y sus artesanías. A los que les gustan los ríos hay ríos, a los que les gustan las cascadas hay cascadas. A los que les gustan las aves hay espacio para avistamiento. Hay muchas cosas por hacer”.

Trabajo conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Fontur

Finalmente, cabe recordar que este potencial turístico que ha ido saliendo a la luz en este departamento no forma parte de un trabajo único de las autoridades administrativas de la región, sino también del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Fontur.

Y es que la cartera y la entidad, respectivamente, han puesto la lupa en el Putumayo con, por ejemplo, iniciativas como ‘Transformando Destinos’, “programa orientado a fortalecer las capacidades de prestadores de servicios turísticos y actores de la Economía Popular en los Destinos de Paz, promoviendo la comercialización efectiva de su oferta turística”, según explicó el Gobierno Nacional.

Es de esta forma que muchos de los aspectos que mencionó el gobernador se han podido potenciar, como cambiar la percepción de que sea un territorio de guerra, para que se vea ahora como un destino turístico.