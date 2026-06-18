Riña en muelle de Los Pegasos dejó un herido y un capturado

La Policía Nacional continúa desplegando acciones contundentes contra las lesiones personales. En las últimas horas, fue capturado un hombre en el norte de la ciudad.

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La oportuna reacción de uniformados del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional permitió la captura, en el sector del Muelle de Los Pegasos, de un sujeto conocido como alias ‘Pequeño’, de 22 años, quien presuntamente hirió con un arma cortopunzante a un ciudadano, en medio de un acto de intolerancia.

El herido fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica y se recupera satisfactoriamente de las lesiones sufridas.

El detenido presenta cuatro anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto (2018, 2021) y porte ilegal de armas de fuego (2025).

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales, quedando a la espera de las audiencias correspondientes que definirán su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, resaltó que en el desarrollo de estas acciones se han capturado 224 personas e incautado 5.085 armas blancas, resultados que contribuyen directamente a la protección de vidas.

“La rápida respuesta de nuestros uniformados permitió evitar que este hecho tuviera consecuencias más graves. Continuaremos desarrollando acciones contundentes para retirar de las calles este tipo de armas y proteger la vida de los cartageneros”.