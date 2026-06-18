Policía incautó más de 800 kilos de marihuana en el sur del Tolima

Tolima

En un puesto de control de la Policía Nacional instalado en la vía Castilla–Coyaima fue interceptado en las últimas horas un cargamento de 809 kilos de marihuana que era transportado por un hombre en una camioneta.

El coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, indicó que la camioneta procedía del Huila, al parecer con rumbo a Bogotá, pero fue interceptada en su paso por Coyaima.

“Durante el procedimiento policial y al practicar el respectivo registro al automotor, fueron hallados 211 paquetes envueltos en plástico, los cuales contenían en su interior aproximadamente 809 kilogramos de marihuana, equivalentes a cerca de 822 mil dosis, avaluadas en aproximadamente 250 millones de pesos”, detalló el oficial.

La marihuana era transportada bajo la modalidad conocida como “kamikaze”, utilizada para movilizar sustancias ilícitas intentando evadir los controles de las autoridades. Es decir, cargan un vehículo con droga a su máxima capacidad e intentan hacerlo pasar por las principales vías del Tolima y del país.

“Al momento de recibir la señal de pare por parte de los uniformados, el conductor hizo caso omiso y continuó la marcha. Kilómetros más adelante, el sujeto decidió lanzarse del vehículo en movimiento, ocasionando que el automotor terminara colisionando contra un objeto fijo. Como consecuencia de esta acción, el conductor presentó lesiones que, por fortuna, no revisten gravedad”, reveló el coronel.

El capturado, su equipo celular y el estupefaciente incautado quedaron a disposición de la Fiscalía 28 Especializada de Bogotá por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.