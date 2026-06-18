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18 jun 2026 Actualizado 22:28

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Cartagena

Juez ordenó cárcel a dos presuntos jíbaros en Turbaco, Bolívar

Al parecer, utilizaban una vivienda del barrio Pumarejo

Fiscalía

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Por petición de un fiscal del municipio de Turbaco (Bolívar), un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Leonardo Gabriel Sánchez Sánchez, de 26 años; y Deivis José Villadiego Valdés, de 30.

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Labores investigativas adelantadas por policía judicial establecieron que desde una vivienda en el barrio Pumarejo de Turbaco los procesados estarían incurriendo en tráfico local de estupefacientes.

Es por ello que en una diligencia de allanamiento realizada el pasado 4 de junio, la Policía Nacional capturó a los ahora investigados. Durante el procedimiento les hallaron marihuana y cocaína lista para ser distribuida.

Las dos personas fueron imputadas como posibles responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el cual no aceptaron.

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