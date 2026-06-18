Esteban Restrepo gana tutela contra concejal “Gury”: Juez ordena retractación y disculpas públicas

El Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medellín confirmó en segunda instancia el fallo que protege los derechos “al buen nombre, la honra y la dignidad humana” de Esteban Restrepo, actual secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud, dentro de una acción de tutela presentada contra el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta.

Esta decisión ratificó la sentencia emitida el pasado 8 de mayo de 2026 y ordenó al concejal, eliminar las publicaciones y ofrecer disculpas públicas a través del mismo medio en el que difundió los mensajes.

“Le gané en segunda instancia la tutela al concejal de Medellín alias el “Gury”. Ahora tiene que retractarse, pedir disculpas públicas y comprometerse a no volver hacerlo, como lo ordena el fallo inicial. De no hacerlo, lo que sigue es el desacato y arresto”, dijo el secretario general de Supersalud, en su cuenta de X.

Según el fallo, las afirmaciones por el concejal “Gury” carecían de respaldo judicial y afectaban los derechos fundamentales de Restrepo. El despacho también resaltó que los señalamientos fueron publicados desde una cuenta oficial y verificada de un servidor público.

Recordemos que el concejal Rodríguez había impugnado el fallo de primera instancia. Sin embargo, el juez de segunda instancia desestimó sus argumentos y confirmó en su totalidad la decisión inicial. Como parte del trámite constitucional, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para una eventual revisión.