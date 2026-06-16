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16 jun 2026 Actualizado 19:22

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El actor Tom Holland confirmó su matrimonio con Zendaya tras varios meses de especulaciones

Las especulaciones sobre si se habían casado oficialmente se dispararon desde enero, cuando Law Roach, estilista de Zendaya, declaró que su boda “ya se había celebrado” y que “era totalmente cierto”.

MADRID, SPAIN - JUNE 15: Actor Tom Holland and actress Zendaya attend to photocall of Spider-Man: Brand New Day at Four Season Hotel on June 15, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images)

MADRID, SPAIN - JUNE 15: Actor Tom Holland and actress Zendaya attend to photocall of Spider-Man: Brand New Day at Four Season Hotel on June 15, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images) / Borja B. Hojas

MADRID, SPAIN - JUNE 15: Actor Tom Holland and actress Zendaya attend to photocall of Spider-Man: Brand New Day at Four Season Hotel on June 15, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images)
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El actor inglés Tom Holland confirmó su matrimonio con Zendaya durante una entrevista, al afirmar que sus familiares “estaban presentes” en su boda.

Las especulaciones sobre si los coprotagonistas de la franquicia de ‘Spider-Man’ se habían casado oficialmente se dispararon desde enero, cuando Law Roach, estilista de Zendaya, declaró en la alfombra roja de los Globos de Oro que su boda “ya se había celebrado” y que “era totalmente cierto”.

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La revelación de Roach causó revuelo en las redes sociales y dio lugar a la viralización de fotos generadas por inteligencia artificial de Zendaya con un vestido de novia y otras imágenes falsas que mostraban la supuesta boda.

Zendaya no confirmó su matrimonio con Holland durante la gira de prensa de la película ‘The Drama’ a principios de este año, pero sí habló sobre las fotos generadas por inteligencia artificial.

“Estaba por ahí, en la vida real, y la gente me decía: ‘¡Dios mío, las fotos de tu boda son preciosas!’. Y yo les decía: ‘Cariño, son hechas con IA. No son reales’”, contó Zendaya a Jimmy Kimmel en marzo, añadiendo que “muchas personas” de su entorno también fueron engañadas por las fotos de IA y se enfadaron porque no recibieron una invitación.

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Holland comentó que le resultaba gracioso todo el revuelo en torno a las fotos de boda generadas por inteligencia artificial.

Cuando le preguntaron si tuvo que enviar mensajes a sus familiares sobre las fotos, Holland respondió: “No, porque estaban todos allí”.

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