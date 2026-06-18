Cámaras, alarmas y más patrullajes buscan frenar ola de atracos en el barrio Los Corales

La comunidad está preocupada porque ya no se puede estar ni en las terrazas.

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El barrio Los Corales ubicado entre el Corredor de Carga y la Transversal 54, es una comunidad con muchas vías de acceso y salida. Esta ventaja que hace muchos años era un “plus” en la valorización de los inmuebles, hoy es utilizada por la delincuencia para darse a la fuga rápidamente, casi siempre, a bordo de motocicletas.

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Con la instalación de cámaras, alarmas y el compromiso de más patrullajes policiales, el Distrito de Cartagena busca combatir precisamente este flagelo, que se presente en horas valle, donde hay poco flujo vehicular y peatonal.

“De 11 a 3 de la tarde esta zona es solitaria no se ve nada, y por eso es que ellos aprovechan para atracar. Gracias a un reclamo ciudadano que hicimos y a toda la comunidad que me apoyó en un plantón pacífico, nos escucharon desde Distriseguridad, la policía, y por fin nos dieron las cámaras”, dijo Enrique Martínez, coordinador del Frente de Seguridad del barrio Los Corales.

Así las cosas, las medidas serán objeto de seguimiento para analizar su efectividad. No obstante, los moradores siguen en constante alerta y evitando la exposición con elementos de valor.