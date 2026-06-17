“Los ibaguereños estamos indignados”; alcaldesa de Ibagué por muerte con bala perdida de un niño

Ibagué

En medio de una visita al barrio Jordán zona en la que fue herido de muerte con una bala perdida el niño de 11 años, Andrés Santiago Suarez, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, manifestó que la ciudadanía está indignada por este caso.

“Indignados estamos los ibaguereños con estos hechos donde perdemos un niño de 11 años, hoy logramos establecer con toda la comunidad y se han tomado varias medidas”, dijo Johana Aranda.

La mandataria de los ibaguereños resaltó que junto a las autoridades se tomaron varias acciones contundentes que permitan esclarecer este caso en el que además de murió una persona de 43 años conocida con el alias de ‘Darwin’.

La alcaldesa, Johana Aranda, lideró de manera extraordinaria un Consejo de Seguridad con la participación de la Policía, Ejército y demás autoridades competentes.

La mandataria de los ibaguereños expresó su profundo dolor y solidaridad con la familia del menor, reiterando su acompañamiento en este difícil momento. Además, anunció una recompensa de $20 millones para dar con el paradero del responsable.

“Los niños están pidiendo seguridad, qué podamos garantizar su protección, por eso vienen acciones contundentes con la Policía Metropolitana, el Ejercito Nacional articulado con la comunidad del sector”, destacó Johana Aranda.

Durante la reunión se analizaron las circunstancias que rodearon este hecho y se impartieron instrucciones precisas para fortalecer las acciones operativas e investigativas y garantizar que este crimen no quede en la impunidad.