Juanes deslumbra en portada de Billboard Español junto a Vives, Fonseca y Camilo

Billboard Español presentó su más reciente historia de portada con una conversación inédita entre cuatro de los artistas más influyentes de Colombia: Juanes, Carlos Vives, Fonseca y Camilo.

En esta entrevista digital y audiovisual, los músicos compartieron reflexiones sobre la paternidad, el fútbol y el espíritu cultural que ha marcado su trayectoria artística.

El lanzamiento coincide con un momento clave en la carrera de Juanes: la publicación de su duodécimo álbum de estudio, “JuanesTeban”, descrito por Billboard como “un caleidoscopio de sonidos que conecta la intimidad del folclore colombiano con la fuerza del espectáculo rock”.

Con 16 canciones, el álbum documenta las dualidades del artista y reafirma su capacidad de innovar tras 25 años de carrera.

Juanes, ganador de 29 premios GRAMMY y Latin GRAMMY, ha acumulado más de 20 mil millones de reproducciones y 17 canciones número uno.

Billboard lo reconoció recientemente como “El Artista Latino de Rock/Pop Más Importante del Siglo XXI”. Su nuevo proyecto confirma que sigue siendo una figura central en la evolución del rock latinoamericano.

El artista también ha brillado en los escenarios internacionales. Tras presentaciones en festivales como Viña del Mar y Vive Latino, Juanes encabezó el Iberdrola Music Festival en Bilbao, donde reunió a más de 40,000 asistentes.

Su espectáculo fue descrito por Los Angeles Times como “una auténtica clase magistral de guitarra que debería asegurarle un lugar en el Salón de la Fama del Rock & Roll”.

La gira Juanes World Tour 2026 retomará su etapa europea en julio y continuará con una extensa serie de conciertos por Estados Unidos en otoño.

Entre las fechas confirmadas destacan ciudades como Miami, Nueva York, Toronto, Boston, Los Ángeles y San Diego. La propuesta en vivo combina los nuevos sonidos de JuanesTeban con los grandes éxitos que han marcado su trayectoria, ofreciendo una experiencia visual y musical renovada.

Con esta portada y el lanzamiento de su nuevo álbum, Juanes reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes de la música latina, capaz de inspirar tanto a sus compatriotas como a audiencias globales.