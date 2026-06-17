Global Beatles Day: lanzan video de “All You Need Is Love” para celebrar el legado de la banda

El legado de The Beatles vuelve a reunir al mundo. Este 25 de junio se celebra una nueva edición del Global Beatles Day, una fecha dedicada a honrar la música, la influencia cultural y el mensaje de amor y unidad que la legendaria banda.

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La conmemoración de este año tiene un significado especial, ya que Apple Corps Ltd., la compañía fundada por los propios Beatles, reconoció oficialmente la iniciativa creada por seguidores de la banda en 2009.

El respaldo institucional marca un nuevo capítulo para una celebración que nació de los fans y que hoy moviliza a millones de personas en distintos países

La fecha recuerda uno de los momentos más emblemáticos en la historia de la música: el 25 de junio de 1967, cuando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr interpretaron “All You Need Is Love” durante el programa Our World, la primera transmisión televisiva global vía satélite.

Más de 400 millones de espectadores siguieron aquella actuación, convertida desde entonces en un símbolo de paz, esperanza y conexión entre culturas.

Como parte de la celebración, los seguidores podrán disfrutar por primera vez en internet de una versión restaurada y coloreada de la histórica presentación, que será estrenada en YouTube.

El lanzamiento incluirá un espacio interactivo para que fans de diferentes países compartan sus recuerdos y reacciones en tiempo real.

Desde su creación por la estadounidense Faith Cohen, Global Beatles Day ha crecido hasta convertirse en un fenómeno internacional con conciertos tributo, exposiciones, encuentros culturales y actividades comunitarias en ciudades como Liverpool, Tokio, Nueva York y Buenos Aires.

“Más que nunca, el mensaje de The Beatles y de ‘All You Need Is Love’ nos recuerda la importancia de la comunidad, la conexión y la capacidad de la música para unir a las personas”, señaló Tom Greene, director ejecutivo de Apple Corps.

La vigencia de la banda continúa reflejándose en nuevos proyectos. En los próximos años se abrirá una experiencia inmersiva en el histórico edificio de Savile Row, mientras que el director Sam Mendes prepara una ambiciosa serie de cuatro películas inspiradas en la historia de los Beatles.

Más que una celebración musical, el Global Beatles Day se ha convertido en un recordatorio de que el mensaje que conquistó al mundo en 1967 sigue vigente: el amor continúa siendo un lenguaje universal.