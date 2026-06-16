Suspenden servicio eléctrico en Barranquilla y Galapa por daños causados por descargas atmosféricas

Como consecuencia de las averías registradas en una de las redes de alta tensión que alimentan la subestación Cordialidad, se ejecutarán trabajos de emergencia hoy entre las 12:00 del mediodía y las 5:00 de la tarde.

De acuerdo con el área técnica de la compañía, el vendaval registrado ayer, acompañado de descargas atmosféricas, ocasionó daños en las redes ubicadas en las afueras de la subestación.

Para garantizar la seguridad de las maniobras que adelantarán los técnicos, se realizarán las siguientes suspensiones en el suministro de energía:

Circuito San Martín: calle 88 hasta la calle 102, entre las carreras 6Q y 8, en el barrio Las Malvinas; calle 97A hasta la calle 97B, entre las carreras 6M y 6R, en La Gloria; calle 74 hasta la calle 97B, entre las carreras 5E y 6R, en Santo Domingo de Guzmán; calle 72A hasta la calle 94, entre las carreras 6 y 9A, en El Bosque; calle 73 hasta la calle 73C sobre la carrera 6, en La Sierrita; y el sector ubicado en la calle 102 con carrera 6Q, en Campo Alegre.

Circuito Macarena: calle 52 hasta la calle 90, desde la carrera 1B hasta la carrera 6, en el barrio Santo Domingo de Guzmán; calles 52B y 53B, entre las carreras 3C y 3D, en Carrizal; calles 52B y 54, entre las carreras 3C y 3D, en Las Américas; calle 78 hasta la calle 90, desde la carrera 1B hasta la carrera 2B, en Santa María; calles 92 y 93 sobre la carrera 6, en San Luis; calles 99 y 99C con carrera 5B, en Villa San Pedro y Villa San Pedro II; y calles 99B y 99C con carrera 5B, en el sector de Cordialidad.

Circuito Las Malvinas: calles 98C y 100, desde la carrera 7 hasta la carrera 12A, en el barrio Las Malvinas; calles 75 y 98D, desde la carrera 7 hasta la carrera 12, en Evaristo Sourdis; calles 69C y 75, entre las carreras 9B y 9J, en El Bosque; calles 98B y 98D, desde la carrera 9J hasta la carrera 9L, en Los Rosales; calles 86 y 87, desde la carrera 9M hasta la carrera 13, en Ciudad Modesto; entre las calles 71A y 73B, desde la carrera 9J2 hasta la carrera 12A, en Lipaya; sobre la calle 99E con carrera 11, en el barrio 7 de Agosto; y sobre la calle 102, entre las carreras 6M y 6O, en San Pedro Alejandrino III.

Circuito La Paz: La Paz, Ciudad Caribe y Las Malvinas, así como el sector ubicado sobre la calle 110 entre las carreras 6Q y 9G, y el sector de la calle 103 con carrera 8A. Asimismo, incluye los clientes Colchones Relax, sobre la Vía Circunvalar; Bodega Equinorte; Centro Industrial Zona Express; y Bodega Umaña Gómez.

Circuito Galapa: Mundo Feliz, Las Petronitas, Candelaria II, 12 de Septiembre, La Esperanza, San Francisco, La Candelaria, Cruz de Jubileo, Los Almendros, Barrio Abajo, Camagüey, Las Mercedes, San Antonio, Gerlein, San Roque, El Carmen, Centro, Paraíso, Barrio Arriba, Florida y Mohán, así como la zona rural del municipio de Galapa.

También abarca, en Barranquilla, el sector comprendido sobre la calle 110 entre las carreras 3 y 6, el sector del Puente de la Cordialidad y el corredor vial entre Barranquilla y Galapa.

Circuito Cordialidad 8 (Cero): 20 de Julio, 7 de Abril y Los Girasoles.

Circuito Cordialidad 9: Galapa (Villa Olímpica) y Villa Cordialidad, así como el sector de Metroparque en Barranquilla. También abarca el sector del Puente de la Cordialidad y el corredor vial entre Barranquilla y Galapa.

Adicionalmente, se encuentran incluidos los clientes Zona Franca Internacional del Atlántico, Parque Industrial Los Volcanes y Zona Franca Sofía.

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Circuito Cordialidad 10: La Sierrita y Las Américas, así como el sector ubicado entre las calles 45B y 52C, desde la carrera 8C hasta la carrera 8G, en el barrio Kennedy; calles 47 y 52, desde la carrera 7F hasta la carrera 8C, en Santuario; avenida Cordialidad hasta la calle 63C, entre las carreras 9L y 9M2, en el barrio El Bosque; calles 74 y 94, desde la carrera 5B hasta la carrera 6, en el barrio California.

Circuito Cementos y Concretos Atlántico: cliente Ultracem S.A.S.

Circuito Almendros: Villa San Pedro II, Villa San Carlos, Santa María y Las Granjas, así como el sector ubicado entre las calles 74 y 80, desde la avenida Circunvalar hasta la carrera 5 Sur, en el barrio Siete de Abril.

Vendaval

Como consecuencia del fuerte vendaval registrado este lunes festivo, acompañado de intensas descargas atmosféricas, se presentaron interrupciones en varios circuitos y activos del sistema eléctrico.

Las afectaciones se registraron en los circuitos El Parque, San Martín, Carrizal, Gaviotas, Andalucía, Cordialidad 4 y 8, Caracolí 4, Siape, Arboleda, 20 de Julio 12, Porvenir, Los Robles, Granadillo, Sabanagrande 2 y 3, Oriental, Martillo, Usiacurí, Pital, Salida 1, Manatí 2 y Santa Verónica 2, así como en la subestación Río Magdalena y en las líneas 502, 530, 521, 705 Baranoa-Malambo 1, 704 Cordialidad-TEBSA, LN-709 Silencio-Caracolí y Juan Mina.