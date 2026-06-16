Cortes de luz este 17 de junio por fallas en red de alta tensión en subestación Cordialidad

Como consecuencia de daños presentados en una de las redes de alta tensión que alimentan la subestación Cordialidad, se ejecutarán trabajos de emergencia este miércoles 17 de junio entre las 4:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana.

De acuerdo con el área técnica de la compañía, el vendaval presentado el pasado lunes festivo que estuvo acompañado por descargas atmosféricas ocasionó averías en las redes ubicadas en las afueras de la subestación.

Para garantizar la seguridad de las maniobras de los técnicos se realizarán las siguientes suspensiones en el suministro de energía:

Circuito San Martín: calle 88 hasta la calle 102 entre las carreras 6Q y 8, en el barrio Las Malvinas; calle 97A hasta la calle 97B entre las carreras 6M y 6R, en La Gloria; calle 74 hasta la calle 97B entre las carreras 5E y 6R, en Santo Domingo de Guzmán; calle 72A hasta la calle 94 entre las carreras 6 y 9A, en El Bosque; calle 73 hasta la calle 73C sobre la carrera 6, en La Sierrita; y el sector ubicado en la calle 102 con carrera 6Q, en Campo Alegre.

Circuito Macarena: calle 52 y la calle 90, desde la carrera 1B hasta la carrera 6, en el barrio Santo Domingo de Guzmán; calles 52B y 53B y las carreras 3C y 3D, en Carrizal; calles 52B y 54 y las carreras 3C y 3D, en Las Américas; calle 78 y la calle 90, desde la carrera 1B hasta la carrera 2B, en Santa María; calles 92 y 93 sobre la carrera 6, en San Luis; calles 99 y 99C con carrera 5B, en Villa San Pedro y Villa San Pedro 2; y calles 99B y 99C con carrera 5B, en el sector de Cordialidad.

Circuito Las Malvinas: calles 98C y 100, desde la carrera 7 hasta la carrera 12A, en el barrio Las Malvinas; calles 75 y 98D, desde la carrera 7 hasta la carrera 12, en Evaristo Sourdis; calles 69C y 75, y las carreras 9B y 9J, en El Bosque; calles 98B y 98D, desde la carrera 9J hasta la carrera 9L, en Los Rosales; calles 86 y 87, desde la carrera 9M hasta la carrera 13, en Ciudad Modesto; entre las calles 71A y 73B, desde la carrera 9J2 hasta la carrera 12A, en Lipaya; sobre la calle 99E con carrera 11, en el barrio 7 de Agosto; y sobre la calle 102, entre las carreras 6M y 6O, en San Pedro Alejandrino III.

Lea también: Tormenta deja más de 48 barrios afectados en Soledad, Atlántico

Circuito La Paz: La Paz, Ciudad Caribe y Las Malvinas, así como el sector ubicado sobre la calle 110 entre las carreras 6Q y 9G, y el sector de la calle 103 con carrera 8A. Asimismo, incluye los clientes Colchones Relax, sobre la Vía Circunvalar; Bodega Equinorte; Centro Industrial Zona Express; y Bodega Umaña Gómez.

Circuito Galapa: Mundo Feliz, Las Petronitas, Candelaria II, 12 de Septiembre, La Esperanza, San Francisco, La Candelaria, Cruz de Jubileo, Los Almendros, Barrio Abajo, Camagüey, Las Mercedes, San Antonio, Gerlein, San Roque, El Carmen, Centro, Paraíso, Barrio Arriba, Florida y Mohán, así como la zona rural del municipio de Galapa. También abarca, en Barranquilla, el sector comprendido sobre la calle 110 entre las carreras 3 y 6, el sector del Puente de la Cordialidad y el corredor vial entre Barranquilla y Galapa.

Circuito Cordialidad 8 (Cero): 20 de Julio, 7 de Abril y Los Girasoles.

Circuito Cordialidad 9: Galapa (Villa Olímpica) y Villa Cordialidad, así como el sector de Metroparque en Barranquilla. También abarca el sector del Puente de la Cordialidad y el corredor vial entre Barranquilla y Galapa. Adicionalmente, se encuentran incluidos los clientes Zona Franca Internacional del Atlántico, Parque Industrial Los Volcanes y Zona Franca Sofía.

Circuito Cordialidad 10: La Sierrita y Las Américas, así como el sector ubicado entre las calles 45B y 52C, desde la carrera 8C hasta la carrera 8G, en el barrio Kennedy; calles 47 y 52, desde la carrera 7F hasta la carrera 8C, en Santuario; avenida Cordialidad hasta la calle 63C, entre las carreras 9L y 9M2, en el barrio Bosque; calles 74 y 94, desde la carrera 5B hasta la carrera 6, en el barrio California.

Circuito Cementos y Concretos Atlantico: cliente Ultracem S.A.S.

Circuito Almendros: Villa San Pedro II, Villa San Carlos, Santa María y Las Granjas, así como el sector ubicado entre las calles 74 y 80, desde la avenida Circunvalar hasta la carrera 5 Sur, en el barrio Siete de Abril.

Trabajos en Los Olivos

Con el fin de seguir avanzando en los planes de mejora del servicio de energía, se ejecutarán trabajos eléctricos en el barrio Los Olivos en Barranquilla, este miércoles 17 de junio.

Las obras se llevarán a cabo entre las 8:12 de mañana a 4:00 de la tarde. Para facilitar los trabajos se suspenderá el suministro de energía en las calles 109 a la 109B con las carreras 13B y 13C.

Por otra parte, se instalarán elementos eléctricos en la carrera 2 sur con la calle 5, en Vistamar en Puerto Colombia, entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana.

Finalmente, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde, se instalarán postes en la calle 26 con la carrera 5B, en Sabanalarga.