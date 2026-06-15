Joven fue asesinado en medio de un atraco en el municipio de Honda, Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que la víctima fue identificada como Kevin Camilo Morera Bustos, joven que fue atacado con arma de fuego por delincuentes en medio del robo de una motocicleta en la que se movilizaba, hecho que se registró en el sector de Shanghái en el municipio de Honda, Tolima.

Aunque Kevin Camilo Morera Bustos fue auxiliado por la comunidad y trasladado de inmediato a un centro asistencial, lamentablemente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Versiones indican que la víctima mortal de este caso de hurto habría solicitado prestada la motocicleta en la que se desplazaba para ir a un partido de fútbol y cuando regresaba a su residencia su vida fue cegada por delincuentes que aún no han sido identificados.

En un mensaje en sus redes sociales Coreducación, institución universitaria del norte del Tolima, lamentó lo sucedido y recordó que Kevin Camilo Morera era egresado de esta institución educativa.

Hasta el momento las autoridades del Tolima no se han pronunciado por este caso de homicidio registrado el viernes 12 de junio en horas de la noche.

Las exequias de Kevin Camilo Morera se cumplieron en el municipio de Honda. En medio de las honras fúnebres familiares y amigos exigieron a las autoridades justicia por este hecho que estremece a esta población del norte del Tolima.