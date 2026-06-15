En julio arrancarán las obras de construcción de la calle 103 de Ibagué

Ibagué

En el mes de julio se espera arranquen las obras de construcción de la calle 103, vía que irá desde el sector del barrio Tolima Grande hasta la avenida Mirolindo en la comuna 9, convirtiéndose en una posible solución a los problemas de movilidad que ha tenido la ciudad en la avenida Pedro Tafur.

Según Marco Mateus Saavedra, secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Ibagué, esta vía tendrá una longitud de 1.500 metros iniciando en la carrera 1B del barrio Tolima Grande y llegando hasta glorieta que conduce al Aeropuerto Perales, fase que será construida con recursos del municipio, el siguiente tramo será ejecutado por dineros del pago de la plusvalía por parte de privados.

“El proceso tiene acta de inicio, el proyecto tiene dos fases, la fase 1 que consiste en la revisión, ajuste y apropiación de los diseños existentes y posterior a ellos el inicio de obra”, dijo Marcos Mateus Saavedra.

La Unión Temporal Vial 103 - Aeropuerto será la encargada de ejecutar la obra, con una inversión superior a los $37 mil millones, provenientes del empréstito aprobado por el Concejo a la administración municipal.

“En este momento está en ejecución la fase 1 que es la revisión y ajuste de los diseños, superando esta fase esperamos iniciar las obras de una vía de 1.500 metros lineales de una nueva vía, un pontón, un box culvert, un puente en estructura metálica de cerca de 90 metros lineales y desde la glorieta del aeropuerto hasta el sector de Mirolindo de la mano con los privados ejecutarán este tramo”, resaltó el secretario de Infraestructura de Ibagué.

Para lograr el punto de cierre económico de esta obra se utilizarán recursos de plusvalía, derechos de edificabilidad, impuestos predial, cesiones entre otros para poder hacer el proyecto de manera integral.

“Se tienen previstos dos frentes, uno por la comuna 8 y otro por la comuna 9 para poder avanzar con la ejecución de este proyecto que arrancará con obras desde el mes de julio”, puntualizó Marcos Mateus Saavedra.