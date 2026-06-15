Carlos Guerra Martelo se posesionó como Concejal de Cartagena

Iniciado el orden del día de la sesión plenaria, el secretario del Concejo dio lectura al documento que declara la vacancia absoluta en una curul de la corporación debido a la renuncia del concejal Javier Julio, la cual fue aceptada formalmente por la plenaria el pasado 2 de junio.

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Acto seguido, se presentó el oficio SG0112-2026 mediante el cual el Concejo solicitó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil certificar el nombre completo e identificación del candidato que seguía en orden sucesivo de votación para el Concejo Distrital de las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, con el fin de proveer la curul disponible.

En respuesta a este requerimiento, se leyó el documento enviado por la Registraduría el 6 de junio de 2026, adjuntando el formulario E-26 correspondiente al escrutinio general de resultados, donde en su página 17 se detalla la declaratoria de elecciones en caso de recalculo de la cifra repartidora.

El informe técnico electoral detalló los resultados y el nuevo cálculo del umbral tras la salida de la curul de oposición, fijándose en el 50% del cociente electoral. Con un censo de 376 mil votos válidos y 19 curules por proveer, el cociente electoral se estableció en 19.798 votos, lo que determinó un umbral de 9.899 votos.

Los partidos que superaron este umbral tras el nuevo cálculo fueron la mina de la ASI con 50.446 votos, Cambio Radical con 50 mil, el Partido Conservador con 47.262, Alianza Verde con 38034, el Partido Liberal con 33.743, Centro Democrático con 23.940, el Partido de la U con 22.461, Cartagena Mejor con 21.113 y el Nuevo Liberalismo con 17.074 votos.

Al aplicar el sistema de cifra repartidora, que consiste en dividir sucesivamente el total de votos de cada lista por números enteros ordenando los resultados de forma decreciente, se determinó que la cifra repartidora definitiva quedó en 12.611 votos.

Con este factor, la distribución de las 19 curules asignó 4 escaños para el partido ASI, 3 para Cambio Radical, 3 para el Partido Conservador, 3 para Alianza Verde, 2 para el Partido Liberal, 1 para Centro Democrático, 1 para el Partido de la U, 1 para Cartagena Mejor y 1 para el Nuevo Liberalismo.

Bajo esta nueva declaratoria, la lista oficial de concejales electos para el periodo 2024-2027 quedó conformada por Gloria Estrada, Hernando Piña, Emmanuel Vergara, David Caballero, Rafael Meza, Wilson Toncel, Pedro Aponte, Carlos Barrios, Laura Díaz, Carlos Raad, Armando Córdoba, Luz Marina Paria, Edgar Mendoza, Laureano Curi, Carlos Guerra, Lewis Montero, William Pérez, Mónica Villalobos y Johan Correa.

Posteriormente, la secretaría notificó el despacho del oficio SG0120-2026 adjuntando la Resolución 142 del 10 de junio de 2026, por medio de la cual la mesa directiva resolvió la vacancia llamando formalmente al ciudadano Carlos Guerra Martelo a tomar posesión de su cargo como concejal de Cartagena, al certificar que es la persona que seguía en forma sucesiva y descendente en la lista del partido ASI con un total de 7.404 votos obtenidos en las urnas.

De inmediato, se procedió con el acto protocolario de juramento e instalación en el cual Carlos Guerra Martelo asumió formalmente su curul.

En su discurso inaugural, el nuevo cabildante inició dando gracias a Dios y reconociendo el apoyo incondicional de su familia, haciendo una mención especial a su esposa Kati, a Gabriel Muñoz y a sus padres Delia y Quinto.

Guerra manifestó que asume esta dignidad con profunda humildad y responsabilidad, aclarando de cara a las barras que la curul no le pertenece a él a título individual, sino a todos los ciudadanos que depositaron su confianza en el proyecto político que lidera.