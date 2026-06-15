Asesinan a alias Mi yuca en Ibagué: hace tres meses había salido de la cárcel

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el mayor, Luis Carlos Flórez Quintero, comandante Operativo de seguridad Ciudadana (e), confirmó que se presentó un caso de homicidio en la noche del domingo 14 de junio en el barrio Modelia comuna 7 de Ibagué.

“La Policía Metropolitana de Ibagué informa a la opinión pública que sobre la media noche del 14 de junio se registró un hecho de afectación a la vida en vía pública del barrio Modelia”, dijo el mayor, Luis Carlos Flórez Quintero.

Caracol Radio conoció que en el sitio fue lesionado con arma de fuego un hombre de 30 años identificado como Jorge Armando Quimbaya Zabala conocido en el sector con el alias de ´Mi Yuca´.

“Según información preliminar la víctima fue abordada por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta quienes accionaron un arma de fuego en su contra cuando se encontraba en una vía pública”, dijo el comandante Operativo de seguridad Ciudadana (e) de la Policía Metropolitana de Ibagué.

La víctima fue trasladada a la Unidad de Salud de Ibagué ubicada en el barrio Especial El Salado donde falleció cuando era atendido por parte del personal médico de turno debido a la gravedad de las heridas.

“Esta persona presentaba nueve anotaciones judiciales en calidad de indiciado por los delitos de homicidio, lesiones personales, tráfico o fabricación o porte de armas de fuego o municiones, lesiones personales, violencia contra servidor público y violencia intrafamiliar”, destacó el oficial.

Jorge Armando Quimbaya Zabala había recuperado su libertad hace aproximadamente hace tres meses por vencimiento de términos dentro de un proceso relacionado por homicidio.

“Un componente de investigación adelanta un trabajo con el propósito de capturar a los presuntos responsables de manera articulada con el cuerpo de investigación de la Fiscalía CTI”, puntualizó.