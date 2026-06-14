Reino Unido intercepta un petrolero de la ‘flota fantasma’ rusa en el Canal de la Mancha

This handout picture taken on June 14, 2026 and released by the British Ministry of Defence (MOD) shows 42 Commando of the UK Commando force conducting maritime interdiction operations on the CMR Smyrtos sailing under a false Cameroonian flag, in the English Channel off the coast of the United Kingdom. British forces on June 14 intercepted a sanctioned oil tanker belonging to Russia's shadow fleet in the English Channel, the defence ministry said, in a six-hour operation hailed by Kyiv. (Photo by Ministry of Defence (United Kingdom) / AFP) / - NO Marketing campaign / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UK Ministry of Defence CROWN COPYRIGHT, 2026 " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVES - TO BE USED WITHIN 2 DAYS FROM JUNE 14, 2026 (48 HOURS), EXCEPT FOR MAGAZINES WHICH CAN PRINT THE PICTURE WHEN FIRST REPORTING ON THE EVENT / / -

Reino Unido interceptó el domingo en el Canal de la Mancha un petrolero sancionado perteneciente a la “flota fantasma” rusa, informó el Ministerio de Defensa británico.

“En la primera operación de este tipo dirigida por Reino Unido, el buque SMYRTOS fue abordado por comandos de los Royal Marines y agentes especialmente entrenados de la Agencia nacional contra el crimen, pese a los esfuerzos de Rusia por eludir las sanciones y seguir alimentando su bárbara guerra contra Ucrania”, señaló el ministerio.

El barco será trasladado frente a la costa sur de Inglaterra y quedará bajo vigilancia, añadió.

La operación fue celebrada por el Ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, quien calificó la interceptación como un golpe a la “máquina de guerra” del Kremlin.

Londres ha sancionado a centenares de embarcaciones sospechosas de pertenecer a esa “flota fantasma” rusa, compuesta principalmente por viejos petroleros, con la que Moscú elude las sanciones occidentales impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania en 2022.

Francia, Bélgica, Finlandia y otros países europeos también interceptaron recientemente navíos sospechosos de eludir las sanciones y pertenecientes, según las autoridades, a dicha “flota fantasma” rusa.