En Cartagena Nuevo Hospital Bocagrande pidió traslado a 20 pacientes por crisis financiera

En un documento conocido por Caracol Radio, el Nuevo Hospital Bocagrande ubicado en el sector turístico de Cartagena, dio a conocer la grave situación financiera, asistencial y operativa, que le impide el tratamiento de 20 pacientes, por eso pidió a las EPS responsables gestionar sus traslados en las próximas 24 horas.

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Mediante la comunicación remitida al Procurador Regional Bolívar, Raúl Guerrero Durango, y Yadira Morales Roncallo, Contralora Distrital de Cartagena, se ponen de manifiesto los serios problemas económicos que atraviesa el centro asistencial, y los insuficientes esfuerzos qué, según ellos, han realizado para mantener sus puertas abiertas.

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“Vamos a cumplir cuatro meses sin salario”: trabajadores del Nuevo Hospital Bocagrande en Cartagena

"Es importante resaltar que el Nuevo Hospital Bocagrande no ha llegado a esta situación por falta de gestión o de voluntad institucional. Por el contrario, durante meses se han implementado medidas de austeridad, reorganización administrativa, optimización de recursos y búsqueda permanente de alternativas financieras para evitar afectar a nuestros usuarios", aseguró la institución prestadora de servicios.

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De acuerdo a los expresado por NHB, el pasado 11 de junio un grupo significativo de trabajadores decidió suspender actividades debido a retrasos en los salarios, motivo -señalan- que redujo sus capacidades e hizo más difícil sostener la operación.

En la lista, donde se relacionan nombres completos de los pacientes, números de documentos y entidad aseguradora, hay 14 afiliados a Coosalud EPS, cinco de Sura y uno de Salud Total.

Así las cosas, se espera entonces un pronunciamiento de las autoridades de salud locales y nacionales, frente a esta situación que podría afectar la estabilidad de los pacientes.