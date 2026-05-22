Pablo Alborán triunfa desde el ‘Km0’ hasta ‘Saturno’ en una nueva edición de LOS40 Básico

Pablo Alborán fue el gran protagonista de la nueva edición de LOS40 Básico, un formato musical nuevo de España, que se celebró anoche en el icónico Teatro Eslava de Madrid. El artista malagueño ofreció un concierto íntimo en el que presentó en directo ‘Km0’, su nuevo disco, e interpretó algunos de los grandes éxitos de su carrera ante un reducido grupo de fans.

Junto al presentador de ‘Del 40 al 1’ y ‘El Gran Musical’, Alborán habló sobre el escenario sobre su infancia, explicó la importancia de LOS40 en su trayectoria y reflexionó sobre el futuro de la industria musical. LOS40 Básico contó con la aparición sorpresa de Blanca Suárez y Abril Zamora, compañeras de Alborán en ‘Respira’.

Tras la charla con Aguilar, Pablo Alborán ofreció un concierto en el que volvió a demostrar su habilidad para combinar electricidad y emoción. El malagueño arrancó el show por todo lo alto con ‘Clickbait’, el single con el que inició esta nueva etapa, y ‘Tabú’, la canción que lanzó en 2019 junto a Ava Max. La primera balada llegó de la mano de ‘Quién’, cuyo estribillo resonó en todos los rincones de la sala. Tras ‘Vámonos de aquí’, uno de los temas más celebrados de ‘Km0’, el artista interpretó dos de los grandes himnos de su trayectoria, ‘No vaya a ser’ y ‘Tanto’.

A continuación llegó el turno de ‘Algo de mí’, ‘Mis 36’, una preciosa balada que habla sobre la importancia de quererse a uno mismo, y ‘Planta 7’. Para la recta final de LOS40 Básico, Pablo Alborán había reservado otros dos himnos que ya son historia del pop español: ‘Pasos de cero’ y ‘Saturno‘. El broche de oro a una noche memorable lo pusieron el tema inédito ‘Tiempos bonitos’, y ‘La vida que nos espera’ y ‘Si quisieras’, dos canciones incluidas en su nuevo álbum que demuestran que su capacidad para conectar con el público continúa intacta.