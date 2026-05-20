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20 may 2026 Actualizado 13:21

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Educación, oportunidades y territorios: Sergio Fajardo en Poniéndole la Cara a los Jóvenes

En el segundo capítulo del formato de Prisa Inspira, el candidato de Dignidad y Compromiso conversó sobre algunos de los temas que más preocupan a la juventud colombiana y el futuro del país.

Sergio Fajardo en Poniéndole la Cara a los Jóvenes. | Foto: Caracol Radio

Sergio Fajardo en Poniéndole la Cara a los Jóvenes. | Foto: Caracol Radio

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Empleo, innovación, participación política y acceso equitativo a oportunidades en distintos territorios de Colombia, fueron algunos de los temas a discutir en este episodio de Poniéndole la Cara a los Jóvenes. En esta oportunidad, Sergio Fajardo hace frente a las inquietudes de los jóvenes sobre la implementación de políticas públicas y las barreras que enfrentan actualmente.

Ante problemáticas como la inseguridad, el reclutamiento juvenil, la migración y la polarización política, el candidato planteó, por ejemplo, la necesidad de fortalecer “entornos protectores” a través de educación, empleo y acompañamiento comunitario. Para él, la seguridad no debe abordarse únicamente desde la fuerza pública, sino también desde la atención a las causas sociales.

A lo largo del encuentro, ex gobernador de Antioquia mantuvo un tono pedagógico y conciliador, insistiendo en que la educación, la empatía y la participación colectiva son herramientas para enfrentar la exclusión social, reducir la violencia y reconstruir la confianza en las instituciones.

A continuación, el capítulo completo:

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