Educación, oportunidades y territorios: Sergio Fajardo en Poniéndole la Cara a los Jóvenes

Empleo, innovación, participación política y acceso equitativo a oportunidades en distintos territorios de Colombia, fueron algunos de los temas a discutir en este episodio de Poniéndole la Cara a los Jóvenes. En esta oportunidad, Sergio Fajardo hace frente a las inquietudes de los jóvenes sobre la implementación de políticas públicas y las barreras que enfrentan actualmente.

Ante problemáticas como la inseguridad, el reclutamiento juvenil, la migración y la polarización política, el candidato planteó, por ejemplo, la necesidad de fortalecer “entornos protectores” a través de educación, empleo y acompañamiento comunitario. Para él, la seguridad no debe abordarse únicamente desde la fuerza pública, sino también desde la atención a las causas sociales.

A lo largo del encuentro, ex gobernador de Antioquia mantuvo un tono pedagógico y conciliador, insistiendo en que la educación, la empatía y la participación colectiva son herramientas para enfrentar la exclusión social, reducir la violencia y reconstruir la confianza en las instituciones.

A continuación, el capítulo completo: