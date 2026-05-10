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10 may 2026 Actualizado 20:33

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Política

Último adiós a Germán Vargas Lleras EN VIVO 🔴: así va la velación con honores en Palacio San Carlos

Colombia despide a Germán Vargas Lleras en el Palacio San Carlos en Bogotá.

Germán Vargas Lleras (Crédito: Colprensa)

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Este domingo, 10 de mayo, los políticos y líderes del país despiden a Germán Vargas Lleras en su velorio, rindiendo homenaje a su figura y a su legado para el país. La velación con honores se lleva a cabo en el Palacio San Carlos, centro de Bogotá.

Expresidentes, congresistas y personajes políticos como el ministro de Justicia, José Cuervo, y el senador electo Andrés Forero se presentan a esta hora a la sala de velación.

El Palacio San Carlos estará abierto para darle el último adiós a Vargas Lleras hasta las 6:00 de la tarde de este domingo.

El lunes 11 de mayo, en la Catedral Primada de Colombia en Bogotá, será la misa de despedida del exvicepresidente Vargas Lleras. Este será un evento privado destinado a su familia.

Siga EN VIVO la actualización de la velación de Germán Vargas Lleras aquí:

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Felipe Lara

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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