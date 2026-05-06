Las conclusiones clave que dejó la conferencia para Transición más allá de los Combustibles Fósiles

El detalle de conclusiones que dejó Conferencia sobre Transición lejos de los combustibles fósiles

Colombia

Un amplio grupo de países que representa aproximadamente un tercio del PIB mundial está listo para avanzar en la transición lejos de los combustibles fósiles y poner en acción los compromisos existentes.

Y es que, en la COP28 en Dubái, el mundo acordó que es necesario transitar lejos de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos para enfrentar el cambio climático.

Ahora, más recientemente, las disrupciones derivadas de las hostilidades en el Estrecho de Ormuz han puesto de relieve que reducir la dependencia de los combustibles fósiles es fundamental.

Es esencial para mantener el planeta habitable, salvaguardar la seguridad energética y construir resiliencia económica frente a mercados volátiles.

Stientje van Veldhoven, Ministra de Clima y crecimiento verde de los Países Bajos Ampliar Stientje van Veldhoven, Ministra de Clima y crecimiento verde de los Países Bajos Cerrar

La Conferencia sobre la Transición lejos de los Combustibles Fósiles

Por todo lo anterior, durante cerca de una semana (entre el 24 y 29 de abril), Colombia junto con los Países Bajos, reunieron a 57 países en apoyo de los compromisos del Acuerdo de París.

Junto con representantes de gobiernos subnacionales, academia, movimientos sociales, ONG, sindicatos, parlamentarios, sector privado, bancos multilaterales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, niños, jóvenes, mujeres y diversidades, crearon un espacio seguro de diálogo sobre cómo avanzar en la transición.

Irene Vélez, Ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ampliar Irene Vélez, Ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible Cerrar

¿De qué se habló en la conferencia?

El objetivo no fue desarrollar nuevas metas, sino acelerar la implementación de los objetivos acordados. Las conversaciones se centraron en tres temas clave:

Reducir la dependencia económica de los combustibles fósiles

Transformar la oferta y la demanda energética

Avanzar en la cooperación internacional

Las conclusiones

Así, estos tres temas ya mencionados llevaron a que se dieran algunas conclusiones sobre lo tratado.

Por ejemplo, en el primero (Reducir la dependencia económica de los combustibles fósiles) una de las conclusiones macros a las que se llegó fue que superar la dependencia económica de los combustibles fósiles no es solo cuestión de reemplazar una fuente de ingresos públicos o promover sectores verdes aislados, sino de transformar las condiciones productivas, territoriales y sociales que han mantenido la dependencia de los combustibles fósiles y las vulnerabilidades asociadas.

En el caso del segundo tema (Transformar la oferta y la demanda energética), analizaron que hacer esta transformación requiere más que acelerar la sustitución tecnológica en sectores aislados.

Implica, por el contrario, un cambio coordinado en los sistemas energéticos, la infraestructura, los sectores de uso final, como la movilidad, la calefacción y la refrigeración, y los sectores industriales.

La fortaleza colectiva de los participantes reside no solo en su influencia sobre la demanda y la producción globales, sino también en sus capacidades económicas, regulatorias, tecnológicas, financieras y logísticas más amplias, que pueden coordinarse para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar la implementación.

Finalmente, en el último aspecto (Avanzar en la cooperación internacional), se expresó que para llegar a una transición justa y equitativa se requiere una mayor cooperación internacional y mecanismos de gobernanza más eficaces.

Los participantes hicieron hincapié en que los marcos multilaterales existentes siguen siendo esenciales para la legitimidad y la dirección común, pero que muchas de las condiciones prácticas necesarias para su implementación requieren formas de acción colectiva más coordinadas, específicas y operativas.

Los resultados, derivados de las conclusiones

La conferencia dejó un total de 5 resultados, que luego derivaron en las conclusiones generales de esta reunión. Siendo estos los siguientes:

1. Se anunció la segunda conferencia sobre transición más allá de los combustibles fósiles, que se llevará a cabo a inicios de 2027. Será copresidida por Irlanda y Vanuatu.

2.⁠ ⁠Se creará un grupo de coordinación para garantizar la continuidad hacia la segunda y futuras conferencias, fortalecer los vínculos entre iniciativas y evitar duplicidades. Este grupo reunirá a países que lideran esfuerzos clave de transición —como el Reino Unido, Dinamarca, Brasil, Francia y las Islas Marshall— junto con los países coanfitriones Colombia, los Países Bajos, Tuvalu e Irlanda, y contará con la asesoría del Grupo de Activación de la COP30.

3.⁠ Los resultados serán compartidos con la Presidencia de la COP30 para informar su hoja de ruta. Asimismo, se alinearán con la hoja de ruta y la Agenda de Acción de la COP31, y contribuirán al segundo Balance Global.

4.⁠ ⁠Se han establecido tres líneas de trabajo para identificar formas concretas de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fortalecer la cooperación. Su estructura se definirá entre la primera y la segunda conferencia. Permanecerán abiertas y flexibles, permitiendo que los países se sumen o lideren, con el apoyo de iniciativas existentes y expertos del proceso de Santa Marta.

5.⁠ ⁠Se lanzó el Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET), con el fin de apoyar a los países en avanzar más allá de los combustibles fósiles. Este panel contribuirá al desarrollo de hojas de ruta alineadas con 1,5 °C y abordará barreras legales, financieras y políticas

¿Entonces qué se consolidó en Santa Marta tras la conferencia?

Pues bien, la conferencia en Santa Marta consolidó una hoja de ruta global para acelerar la transición energética, basada en:

Cooperación internacional

Reformas estructurales

Financiamiento climático

Inclusión social

De este modo se reafirma que la descarbonización es esencial para garantizar estabilidad económica, seguridad energética y sostenibilidad global.

Adicionalmente, la conclusión macro que dejó esta conferencia puso sobre la mesa que en el mundo actual la transición lejos de los combustibles fósiles implica una transformación estructural de las economías. Requiere coordinación internacional, reformas fiscales, innovación financiera, desarrollo tecnológico y una transición justa centrada en las personas.