Cabal revela razones que habrían fracturado la relación entre Miguel Uribe Turbay y Álvaro Uribe

María Fernanda Cabal se refirió a la campaña de Miguel Uribe Turbay. / Foto: Suministrada

María Fernanda Cabal se refirió en 6AM W de Caracol Radio a la campaña presidencial de Miguel Uribe y explicó por qué se habría generado el distanciamiento del expresidente Álvaro Uribe con el entonces precandidato del Centro Democrático.

Cabal aseguró que uno de los factores que más incomodó fue el manejo de la campaña. “El exceso de dinero, el exceso que ya era demasiado evidente”, afirmó.

Según la senadora, también hubo molestias por la presencia de asesores extranjeros y por el trato diferencial dentro de los eventos del partido. “Estos venezolanos metidos hasta el cogote (…) era ya de verdad que uno decía: ¿será que aquí no tenemos gente que sirva?”, dijo.

“Estaban detonando unas candidaturas”

Cabal señaló que en reuniones internas varios precandidatos le manifestaron sus inconformidades al expresidente Uribe.

“Terminamos en reunión privada con el presidente Uribe, haciéndole una cantidad de reclamos que eran ciertos”, aseguró.

La senadora también dijo que la campaña de Miguel Uribe fue tomando un tono agresivo frente a otros sectores del partido. “Estaban detonando unas candidaturas por cuenta de una campaña que terminó siendo terriblemente agresiva”, afirmó.

“El fastidio de Uribe fue por las prácticas políticas”

De acuerdo con Cabal, el expresidente Uribe terminó incómodo por la forma en que se estaba desarrollando la campaña.

“El fastidio de Uribe fue más por las prácticas políticas y politiqueras que estaba replicando la campaña de Miguel”, señaló.

Finalmente, aseguró que, en su criterio, Uribe no estaba plenamente conforme con ninguna de las precandidaturas internas. “Creo que no quería ninguna. Creo que a mí nunca me quisieron como candidata”, concluyó.

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