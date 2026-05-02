¿Cuándo podría perder su curul un congresista por inasistencias? Vicepresidente de Cámara responde

En medio de la polémica por la solicitud del presidente Gustavo Petro para que se estudien sanciones contra los congresistas que no asistan a las sesiones legislativas, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Sebastián Gómez, pasó por los micrófonos de Caracol Radio.

Aseguró que sí existen mecanismos para sancionar a quienes no cumplan con la asistencia, pero también dijo que los proyectos claves del Gobierno, como la jurisdicción agraria, no se han tramitado por razones distintas a las insistencias.

“No es que no hubiese gente, sino que el orden del día se modificó. La sesión transcurrió con normalidad, tuvimos 3 horas de debate”, dijo.

Sobre las posibles sanciones, Gómez dijo que hay un procedimiento claro para determinar si las ausencias son justificadas o no. “Cuando un congresista falta, tiene dos opciones: una falta justificada o una injustificada”. Y las excusas son revisadas por la Comisión de Acreditación Documental, que analiza cada caso antes de tomar una decisión.

En los casos en que no exista justificación, la consecuencia es inmediata es económica: “Cuando alguien no presenta excusa justificada, se le descuenta el día de trabajo, como debe ser”, aseguró Gómez.

Además, advirtió que las ausencias reiteradas pueden escalar a instancias judiciales. “Si alguien quiere demandar la pérdida de investidura de un congresista, tendrá que hacerlo de manera litigiosa”.

El vicepresidente también confirmó que ya existen procesos contra varios congresistas, pero no ofreció detalles sobre los nombres. “Sí sé que hay demandas de pérdida de investidura, no solo por faltar a las sesiones, sino porque también es obligación del Congreso tomar decisiones”.

Y explicó: “Hay congresistas que van, graban un video y se van y no votan ningún proyecto de ley (…) lo mínimo es tomar decisiones”.