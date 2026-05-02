Colombiano integrante de una banda criminal en EE.UU., condenado a más de cuatro años de prisión

El colombiano Leroy Ortega, alias ‘El Enano’, de 43 años y residente en Miami (EE. UU.), fue sentenciado por la Justicia estadounidense a 57 meses de prisión por su participación en una serie de robos de mensajeros de joyería.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ortega hacía parte de una banda criminal trasnacional con base en Miami que se dedicaba a robar mensajeros de joyería de minoristas de alta gama.

Las pérdidas por los robos superaron los 5 millones de dólares.

Además de Ortega, otros 10 implicados fueron declarados culpables como parte de la Operación Boujee Bandits, la investigación que dio con la organización criminal que tenía como objetivo a vendedores de joyería en el sur de Florida y otras zonas.

El ‘modus operandi’ de los criminales

La banda criminal se apropiaba de joyas y otras pertenencias de víctimas por la fuerza, según documentos judiciales. Las víctimas eran personas que los delincuentes creían vinculadas al comercio de joyas.

Los acusados y sentenciados alquilaban vehículos con documentos de identidad falsos para seguir a los comerciantes de joyas. Al alcanzarlos, los robaban, en algunas ocasiones blandiendo armas blancas.

En tribunales, Ortega se declaró culpable de conspiración para cometer robo y de dos cargos de robo.

Los otros implicados

Además de Ortega, estos son los otros vinculados: