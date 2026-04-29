La Unión Europea acusa a Meta de permitir acceso de menores de 13 años a Facebook e Instagram

La Unión Europea acusó el miércoles al grupo estadounidense Meta de infringir las reglas comunitarias y sus propias condiciones al permitir el acceso de menores de 13 años a Instagram y Facebook.

La acusación figura en las conclusiones preliminares de una investigación lanzada hace dos años por la Comisión Europea contra Meta, que puede desembocar en una multa equivalente al 6% de la facturación anual del grupo.

La Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, intenta en los últimos meses reforzar la protección de los menores en internet y sopesa implementar un mínimo de edad para el acceso a redes sociales en todo el bloque.

Varios países de la Unión Europea se plantean medidas similares, siguiendo el ejemplo de Australia, que ha prohibido el uso de estas plataformas a los menores de 16 años.

En el caso de Meta, el ejecutivo europeo subraya que la misma empresa “fija en 13 años la edad mínima para acceder con total seguridad a Instagram y Facebook”.

La Comisión asegura que las medidas del grupo para implementar estas restricciones no son eficaces y que, por ejemplo, no aplica ningún control eficaz “para verificar la fecha de nacimiento autodeclarada” de los nuevos usuarios.

“Somos muy claros: Instagram y Facebook están destinadas a personas de 13 años y más, y hemos implementado medidas para detectar y suprimir cuentas de personas menores”, dijo un portavoz de Meta, solicitado por la AFP.

“Continuamos invirtiendo en tecnologías que permitan identificar y suprimir cuentas de usuarios menores”, agregó el vocero, quien señaló que pronto anunciarán medidas suplementarias.

La Comisión Europea evoca “un amplio conjunto de pruebas procedentes de toda la Unión Europea que indican que entre el 10 y el 12% de niños menores de 13 años acceden a Instagram y/o Facebook”.

También acusa a la empresa de no cumplir con sus obligaciones de evaluar y minimizar los riesgos para los menores que impone el reglamento europeo para los servicios digitales, el DSA.

“Meta parece haber ignorado pruebas científicas ampliamente accesibles que indican que los más jóvenes son más vulnerables a los daños potenciales causados por estos servicios”, afirma.

La UE ha lanzado varios procedimientos para proteger a los niños y adolescentes en la red.

Hace un mes lanzó una investigación sobre Snapchat, una de las plataformas favoritas de los adolescentes, a la que también reprocha no verificar la edad de sus usuarios.

También exigió a TikTok modificar su interfaz al considerarla “adictiva” y potencialmente dañina para el bienestar de los usuarios.

Este mismo mes, Bruselas presentó una aplicación de verificación de edad que puso a disposición de los países miembros que quieran restringir el acceso de menores a redes sociales.

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