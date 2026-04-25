Exreina fue presuntamente asesinada por su suegra en México: su madre reveló detalles del caso

En redes sociales circula un escalofriante video que dejaría en evidencia el momento en el que Erika María Gudalupe Herrera impacta, presuntamente, en seis oportunidades con un arma de fuego a Carolina Flores Gómez, quien fue Miss Teen Universe Baja California en 2017.

Los hechos, que continúan en investigación, ocurrieron el pasado 15 de abril en Ciudad de México, pero no fue hasta el día siguiente que su esposo hizo la denuncia formal ante las autoridades.

La grabación muestra cómo la joven de 27 años sostenía una conversación normal con su suegra y tras girarse para pasarle una botella con agua, recibe los disparos.

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Segundos después, el esposo de Carolina aparece en el clip con su hijo en brazos alarmado por los sonidos, y al darse cuenta de lo sucedido, cuestiona a su madre, quien le respondió: “tu eres mío y ella te robó”.

Reyna Gómez, madre de Carolina, relató en el programa 'Siéntese Quien Pueda’, de Univisión, cómo recibió la noticia a través de una llamada hecha por su yerno.

La mujer aseguró que el hombre fue quien le confirmó que había sido su mamá la responsable de acabar con la vida de la exreina.

“Me dijo que estaba muerta. Empecé a gritar y a lo lejos escuchaba una voz de mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No señora, estoy en la Fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”, contó.