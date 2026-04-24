Roy Barreras critica decreto pensional: “convierte el ahorro de largo plazo en gasto corriente”
El candidato presidencial Roy Barreras cuestionó decreto pensional y alertó sobre impacto en ahorradores y la economía colombiana
Roy Barreras critica decreto pensional: “convierte el ahorro de largo plazo en gasto corriente”
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...