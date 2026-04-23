Cinco personas en estado crítico tras un choque frontal de trenes al norte de Copenhague

Diecisiete personas resultaron heridas, cinco de ellas en estado crítico, este jueves tras un choque frontal entre dos trenes en Gribskov, al norte de Copenhague, informaron las autoridades danesas, que aún no han establecido la causa del accidente. En total hay 17 heridos, se estima que cinco en estado crítico.

Es una cifra dinámica que puede variar, pero esa es la situación actual.

Tenemos control sobre todos los pacientes que se han visto involucrados en el accidente, dijo en rueda de prensa el jefe de los servicios de emergencia de la región de Copenhague, Anders Heimdal. Los heridos han sido distribuidos entre varios centros médicos de la región, la mayoría en el Hospital del Reino de Copenhague.

Una línea local muy frecuentada

El accidente, cuyas causas aún no han sido establecidas, se produjo en una línea de tren local que une las localidades de Hillerød y Tisvildeleje, a unos 50 kilómetros al norte de la capital.

La policía recibió un aviso a las 6.29 hora local (4.29 GMT) de un choque frontal entre dos trenes de la línea que conecta varias localidades del norte de la isla de Selandia a la altura del pueblo de Kagerup.

“En este momento no podemos decir nada sobre las causas del accidente. Ya las determinarán nuestras investigaciones más adelante”, dijo en la misma comparecencia Morten Pedersen, de la policía del norte de Selandia.Según informaron las autoridades, en el momento en que se produjo el siniestro, 38 personas viajaban a bordo de los dos trenes.

Las autoridades regionales enviaron a la zona siete ambulancias. También ha participado en el operativo un helicóptero del Ejército.

“Estoy profundamente conmocionada y pienso en todos los afectados. La línea local es usada por muchos ciudadanos de Gribskov, empleados y alumnos escolares”, escribió en Facebook la alcaldesa de Gribskov, Trine Egetved.

El vecino municipio de Hillerød ha establecido un centro de crisis al que han sido trasladados los heridos que no necesitan atención hospitalaria.