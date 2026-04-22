“Paloma Valencia debe rectificar y dejar de hacer campaña con injurias”: María José Pizarro

La polémica surgió tras las declaraciones de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien aseguró que la Defensoría del Pueblo había alertado sobre una supuesta coacción de grupos armados en favor del también candidato, Iván Cepeda.

No obstante, la defensora del Pueblo, Iris Marín, desmintió esa versión. “La Defensoría del Pueblo no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados (…) y tampoco tiene ninguna información que permita sostenerlo”, afirmó.

Tras esa comunicación, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, le exigió a Valencia corregir sus afirmaciones. “Paloma Valencia debe rectificar y dejar de hacer campaña con injurias y mentiras contra nuestra fuerza política e Iván Cepeda”, escribió en su cuenta de X.

Cabe recalcar que estos pronunciamientos se dan en medio del aumento de cruces entre candidatos por denuncias relacionadas con garantías electorales y seguridad.