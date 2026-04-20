Israel confirmó la autenticidad de la foto de un soldado golpeando la estatua de Jesús en el Líbano

El ejército israelí anunció el lunes que había verificado la autenticidad de una imagen circulada en redes sociales de un soldado golpeando con un mazo una estatua de Jesús en el sur de Líbano.

En la imagen, el soldado aparece con un mazo a punto de golpear la cabeza de una estatua de un Jesús crucificado que se cayó de la cruz.

La estatua se encuentra en el poblado cristiano de Debel, en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel.

El ayuntamiento de Debel dijo a la AFP que la estatua está en el pueblo pero no pudo confirmar si ha sido dañada.

El ejército israelí admitió el lunes en X que se trata de un incidente de “suma gravedad” y que “la conducta del soldado es totalmente inconsistente con los valores que espera de sus tropas”.

“Tras la conclusión de una evaluación inicial sobre una fotografía publicada previamente de un soldado de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) dañando un símbolo cristiano, se determina que la fotografía retrata a un soldado de las FDI en el sur de Líbano”, agregó en el mensaje.

El ejército adelantó que “se tomarán medidas apropiadas contra todos los involucrados”, sin dar más detalles.

Aseguró estar trabajando con la comunidad para “restaurar la estatua a su sitio”.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, condenó la acción, que calificó como “vergonzosa y deshonrosa”.

“Confío en que se tomarán las medidas necesarias severas contra quien haya cometido este acto repugnante”, publicado en X.

“Pedimos disculpas por este incidente a cada cristiano cuyos sentimientos hayan sido heridos”, agregó.

Líbano se vio arrastrado a la guerra de Oriente Medio a inicios de marzo cuando el movimiento proiraní Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

Israel respondió con ataques masivos en todo el país y una invasión del sur.