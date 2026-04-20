Comienza el plazo para pedir la regularización de forma presencial en más de 400 oficinas en España

Este lunes comienza el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes para todos aquellos que hayan solicitado previamente cita en una de las más de 400 oficinas disponibles para empezar los trámites.

El pasado jueves, 16 de abril, comenzó el plazo solo para las peticiones telemáticas, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió en las primeras 24 horas 13.500 solicitudes, así como la reserva de 19.633 citas para hacer las peticiones de forma presencial a partir de mañana.

Para ello, el Gobierno ha habilitado 30 oficinas de la Seguridad Social abiertas de lunes a viernes de 16 a 19 horas; 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes abiertas de lunes a viernes de 8.30 horas a 17.30 horas y cinco Oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia en horario de 16:00 a 19:00 horas.

Requisitos y beneficios de la regularización

Se podrán beneficiar de la regularización aquellas personas que estén en España desde antes del pasado 1 de enero y los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven cinco meses seguidos en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Junto a su solicitud, deberán aportar, entre otros documentos, aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y -solo en algunos casos- un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.

Los beneficiarios obtendrán una autorización para residir y trabajar en España durante un año y, después de este periodo, podrán dar el paso a otro permiso más estable de los contemplados en el reglamento de extranjería o, si no cumplen los requisitos, solicitar una prórroga por un año más.