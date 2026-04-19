Trump afirma que EE.UU. se apoderó de un barco iraní que intentó burlar el bloqueo naval

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

“Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien”, informó Trump en un mensaje en Truth Social.

Según el presidente, la tripulación iraní “se negó a escuchar”, por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra “bajo custodia” de la Marina estadounidense.

La embarcación tiene sanciones del Tesoro de Estados Unidos “por su historial previo de actividades ilegales”.

Trump añadió que un destructor de la Armada estadounidense la detuvo en seco “abriendo un agujero en la sala de máquinas”, y que actualmente están verificando la carga que transportaba.

El estrecho de Ormuz, arteria clave por donde transitaba el 20 % del crudo mundial, sigue bloqueado cuando se cumplen cincuenta días del inicio de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán.

Irán recuperó el sábado el “control estricto” de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura, y en las últimas horas, la Guardia Revolucionaria obligó a retroceder a dos petroleros con banderas de Botsuana y Angola.

En paralelo al bloqueo iraní, Estados Unidos implementa un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.

El lunes tendrá lugar en Islamabad la segunda ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, a la que asistirá el vicepresidente estadounidense, JD Vance, según anunció hoy Trump.