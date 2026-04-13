Perú amplía jornada de votación este lunes por incidentes que dejaron a miles sin sufragar

La autoridad electoral del Perú informó que amplía la jornada de elecciones para que unas 63.000 personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio puedan hacerlo en sus locales de votación.

Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.

El “JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellas centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril”, dijo el Jurado Nacional de Elecciones en su cuenta de X.

Inicia el escrutinio de las elecciones en Perú

Más de 10.000 centros de votación de las elecciones generales de Perú cerraron este domingo tras una larga jornada de diez horas, aunque en varios centros la votación se amplió hasta el lunes, en medio de los reclamos de algunos candidatos debido a los grandes retrasos en Lima para instalar mesas en varios locales por falta de material electoral.

La jornada electoral culminó a las 18:00 hora local (23:00 GMT), una hora más tarde de lo inicialmente programado, después de que las autoridades electorales extendieran el horario debido a los problemas suscitados, que generaron muchas quejas en la capital peruana dado que algunos locales abrieron con un retraso de cinco horas.

De acuerdo al reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, se lograron instalar finalmente el 99,8 % de las mesas electorales, mientras que 15 centros de votación en Lima, con 211 mesas en su interior no pudieron instalarse, lo que dejó sin la posibilidad de votar a 63.300 electores y causó que se extendiera la jornada de votación hasta el lunes en dichos centros.