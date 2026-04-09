Juan Orlando Hernández dice que la justicia de EEUU eliminó su sentencia por narcotráfico

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández dijo este miércoles que la justicia de Estados Unidos eliminó su condena y sentencia por narcotráfico, luego de que el 1 de diciembre de 2025 fuera indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump, lo que le permitió evitar una pena de 45 años de prisión.

“Hoy el sistema de justicia de Estados Unidos, hoy las Cortes de EE.UU., me dan la razón. Se elimina la sentencia y la condena, pero además se ordena que se elimine la acusación. La Corte dijo claramente: se elimina la condena y sentencia contra Juan Orlando y le ordena al juez (Kevin) Castel eliminarla de raíz; es un borrón completo, es justicia total”, indicó el exmandatario en redes sociales.

Agregó que “hace cuatro años me sacaron de una manera oprobiosa del país, por una venganza política de aquellos que, acusándome a mí, querían esconder sus propios delitos. Siempre lo dije: soy inocente”.

“Corte de Apelaciones anula sentencia y condena, ordena al juez Kevin Castel eliminar la acusación contra Juan Orlando Hernández”, indicó el expresidente, quien gobernó durante dos períodos entre 2014 y 2022, el segundo tras una polémica reelección debido a que la Constitución de Honduras no lo permite bajo ninguna modalidad.

Hernández sigue en Estados Unidos después de haber sido indultado por Trump en el marco de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, las que fueron ganadas por Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional y para quien el gobernante estadounidense le pidió a los hondureños que votaran por él.

La resolución aún no está disponible en las plataformas de archivos jurídicos oficiales de Estados Unidos, según constató EFE.

Ana García, esposa del expresidente hondureño, dijo en Tegucigalpa que hoy se ha eliminado “por completo la condena y los cargos injustamente presentados contra Juan Orlando. Han sido desestimados. Ya no hay ningún récord ni antecedente que pueda calificarlo como alguien que ha sido condenado”, expresó la exprimera dama hondureña.

Según García, su esposo a partir de hoy “no puede ser llamado nunca más como un exconvicto o condenado, porque se ha restablecido su inocencia”.

Hernández, quien también fue presidente del Parlamento hondureño (2010-2014), subrayó que “hoy el caso -contra él en Estados Unidos- se cierra definitivamente, no hay ningún antecedente criminal en mi contra, todo queda borrado. Me separaron injustamente de mi familia, me sacaron de la tierra que tanto amo, me sacaron del mapa por completo, quisieron que dejara de existir, pero Dios siempre estuvo ahí”.

El expresidente fue solicitado en extradición por Estados Unidos tras finalizar su mandato, el 27 de enero de 2022, y a mediados de febrero fue capturado en su residencia en Tegucigalpa.

En abril del mismo año fue extraditado a Nueva York, donde fue acusado por tres delitos sobre narcotráfico y armas de fuego, y en junio de 2024 condenado a 45 años de cárcel.

En Estados Unidos también cumple cadena perpetua por narcotráfico uno de sus hermanos, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, exdiputado, quien fue condenado en marzo de 2021.