Qatar advierte que situación en Oriente Medio podría volverse incontrolable

Qatar advirtió el martes que la situación en el Oriente Medio podría volverse incontrolable, a pocas horas de que expire el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

“Si la escalada no se contiene, acabaremos en una situación que ya no se podrá controlar. Y estamos muy cerca de ese punto”, afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio Qatarí de Relaciones Exteriores, Majed al Ansari.

“Por eso hemos instado a todas las partes a encontrar una solución, una vía para poner fin a esta guerra antes de que sea demasiado tarde”, añadió.

Trump afirmó el lunes que “el país entero [Irán] podría ser destruido en una sola noche” si no hay un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial de petróleo.

Por esta vía marítima del golfo circulaba antes de la guerra cerca del 20% del crudo mundial, y su cierre ha disparado los precios del petróleo.

El mandatario estadounidense dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no cede.