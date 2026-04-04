Representante diplomático de Irán en Argentina deja el país tras ser expulsado por Milei

Tras ser declarado ‘persona non grata’ por el Gobierno del presidente Javier Milei, el representante diplomático de Irán en Argentina y exencargado de negocios, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó este sábado el país sudamericano, según informó el canciller Pablo Quirno.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el exencargado de negocios de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, comunicó Quirno en su cuenta de la red social X.

El representante iraní tenía un plazo de 48 horas para abandonar el país, tras ser declarado el pasado jueves ‘persona non grata’ por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.

La medida fue adoptada como respuesta a un pronunciamiento previo de la Cancillería iraní que, según el país suramericano, contenía acusaciones “falsas, ofensivas e improcedentes” contra Argentina y sus autoridades, tras la decisión de Milei de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista.

La Cancillería argentina afirmó que el país “no tolerará agravios ni injerencias indebidas en sus asuntos internos y responderá con firmeza ante cualquier acción que afecte su soberanía”.

El comunicado señaló además la falta de cooperación de Irán con la Justicia argentina en las investigaciones de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, y su “reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables”.

“El Gobierno argentino reafirma su compromiso indeclinable con la memoria de las víctimas, la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia”, añadió.

La decisión de expulsar al representante iraní se da en el marco de la guerra que Irán mantiene desde el pasado 28 de febrero contra Israel y Estados Unidos, principales socios en materia geopolítica del Gobierno de Milei, quien desde el comienzo del conflicto se posicionó a su favor.