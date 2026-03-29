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29 mar 2026 Actualizado 18:07

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“Es una presunta violación al territorio”: dos drones no identificados se estrellaron en Finlandia

Desde el Ministerio de Defensa de ese país confirmaron que las investigaciones están en curso.

Foto: Getty Images.

Foto: Getty Images.

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En las últimas horas, el Ministerio de Defensa de Finlandia confirmó que dos drones, aún sin identificación, se estrellaron en el sur de ese país, cerca a Kouvola.

Antti Hakkanen, ministro de Defensa, reveló a través de un comunicado que las autoridades fueron enviadas al lugar de los hechos para atender la situación y que la zona fue acordonada, de hecho, la fuerza aérea envió un caza F/A-18 Hornet para hacer un proceso de identificación.

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Asimismo, calificó el suceso como una “presunta violación al territorio” y fue enfático al mencionar que el suceso se lo “están tomando muy en serio.

Hakkanen agregó que las investigaciones actualmente están en curso y que la información ampliada será comunicada una vez sea confirmada.

Según el mandatario, “varios objetos voladores a baja altitud y baja velocidad fueron observados en el espacio aéreo finlandés, en la zona marítima y en el sureste del país, el domingo por la mañana”.

Juliana Hernández

Juliana Hernández

Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...

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