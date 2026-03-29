“Es una presunta violación al territorio”: dos drones no identificados se estrellaron en Finlandia

En las últimas horas, el Ministerio de Defensa de Finlandia confirmó que dos drones, aún sin identificación, se estrellaron en el sur de ese país, cerca a Kouvola.

Antti Hakkanen, ministro de Defensa, reveló a través de un comunicado que las autoridades fueron enviadas al lugar de los hechos para atender la situación y que la zona fue acordonada, de hecho, la fuerza aérea envió un caza F/A-18 Hornet para hacer un proceso de identificación.

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Asimismo, calificó el suceso como una “presunta violación al territorio” y fue enfático al mencionar que el suceso se lo “están tomando muy en serio.

Hakkanen agregó que las investigaciones actualmente están en curso y que la información ampliada será comunicada una vez sea confirmada.

Según el mandatario, “varios objetos voladores a baja altitud y baja velocidad fueron observados en el espacio aéreo finlandés, en la zona marítima y en el sureste del país, el domingo por la mañana”.