Matt Brittin, antiguo ejecutivo de Google, nombrado al frente de la BBC (Photo by Horacio Villalobos - Corbis/Getty Images) / Horacio Villalobos

Matt Brittin, antiguo ejecutivo de Google, fue nombrado nuevo director general de la BBC, en sustitución de Tim Davie, que disminuyó en noviembre tras un montaje engañoso de un discurso de Donald Trump, anunció el miércoles la cadena británica.

Brittin pasó 18 años en Google, incluida una década al frente de la región Europa-Oriente Medio-África, antes de abandonar el gigante tecnológico estadounidense en 2024.

“El Consejo de la BBC ha nombrado hoy a Matt Brittin como el décimoctavo director general de la BBC. Matt, expresidente de Google para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), asumirá el cargo el 18 de mayo”, indicó la BBC en un comunicado.

El presidente del consejo de la BBC, Samir Shah, declaró que el nuevo responsable de la cadena, de 57 años, “aporta una amplia experiencia en liderar una organización de alto perfil y gran complejidad a través de procesos de transformación”.

Brittin es actualmente miembro no ejecutivo del consejo de administración de Guardian Media Group, empresa matriz del diario de centroizquierda The Guardian.

El exdirectivo de Google asume las riendas del gigante público británico y de sus cerca de 21.000 empleados en un momento difícil para este gigante de los medios informativos y de la creación audiovisual.

“Hoy más que nunca, necesitamos una BBC próspera que esté al servicio de todos en un mundo complejo, incierto y en constante evolución”, afirmó en el comunicado el recién nombrado director general de la cadena.