Gobierno de Kast retira apoyo a candidatura de Michelle Bachelet para secretaria general de la ONU. Cortesía: Getty Images

El nuevo gobierno de José Antonio Kast retiró el martes el apoyo de Chile a la candidatura de la expresidenta socialista Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU.

La exmandataria chilena (2006-2010 y 2014-2018) había sido postulada por el gobierno del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026), en conjunto con México y Brasil.

“El Gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaría general de las Naciones Unidas”, informó la Cancillería chilena en un comunicado.