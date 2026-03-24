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24 mar 2026 Actualizado 16:35

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El barco insignia del Convoy Nuestra América llega a La Habana con ayuda humanitaria

Su llegada, con 14 toneladas de alimentos y medicamentos, 73 paneles solares y una decena de bicicletas, supuso el broche al grueso de las actividades del convoy, que ha congregado a varios cientos de políticos y activistas a lo largo de la última semana.

AME7023. LA HABANA (CUBA), 24/03/2026.- Integrantes del Convoy Nuestra América saludan a su llegada al puerto este martes, en La Habana (Cuba). El barco insignia del Convoy Nuestra América llegó a La Habana, tras cuatro días de navegación, con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por esta iniciativa solidaria con Cuba y crítica con el bloqueo petrolero de EE.UU. EFE/ Ernesto Mastrascusa / Ernesto Mastrascusa

AME7023. LA HABANA (CUBA), 24/03/2026.- Integrantes del Convoy Nuestra América saludan a su llegada al puerto este martes, en La Habana (Cuba). El barco insignia del Convoy Nuestra América llegó a La Habana, tras cuatro días de navegación, con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por esta iniciativa solidaria con Cuba y crítica con el bloqueo petrolero de EE.UU. EFE/ Ernesto Mastrascusa

EFE

El barco insignia del Convoy Nuestra América llegó este martes a La Habana, tras cuatro días de navegación, con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por esta iniciativa solidaria con Cuba y crítica con el bloqueo petrolero de EE.UU.

Su llegada, con 14 toneladas de alimentos y medicamentos, 73 paneles solares y una decena de bicicletas, supuso el broche al grueso de las actividades del convoy, que ha congregado a varios cientos de políticos y activistas a lo largo de la última semana.

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