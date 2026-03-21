Adiós a la “piscina eterna”: Alcaldía inició obra en la calle 70 del barrio Santa María

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, inició una obra histórica en el barrio Santa María para dar solución definitiva al problema crónico de inundaciones en la intersección de la calle 70, que conecta con los barrios Crespito y Daniel Lemaitre.

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En las últimas horas comenzaron las labores preliminares con la demolición de placas de concreto en el tramo comprendido entre las abscisas K0+010 y K0+020, incluyendo el cargue, transporte y disposición adecuada del material resultante. Es el primer paso de una intervención que transformará un punto crítico que durante años se convertía en una “piscina eterna” cada vez que llovía, afectando la movilidad y la calidad de vida de residentes y transeúntes.

Una solución hidráulica definitiva

La obra contempla 160 metros lineales de pavimento nuevo, con un ancho de 6 metros, placas de concreto de 22 centímetros de espesor y una subbase granular triturada de 20 centímetros, garantizando resistencia y durabilidad. Sin embargo, el componente más importante es la solución hidráulica diseñada para mitigar el empozamiento de aguas lluvias y los aportes residuales que se acumulaban por la insuficiente pendiente del terreno.

El secretario de Infraestructura del Distrito, Wílmer Iriarte Restrepo, explicó que con base en estudios técnicos y levantamientos topográficos, se estructuró un diseño que permitirá la correcta evacuación de las aguas y eliminará definitivamente los encharcamientos que permanecían por horas e incluso días.

Las obras comprenden la demolición de estructuras existentes, la conformación y compactación de la subrasante y la base granular, y la posterior construcción de nuevas losas de concreto bajo criterios técnicos que garantizan estabilidad y funcionamiento hidráulico adecuado.

Respuesta a un reclamo histórico

Esta intervención hace parte del programa “Vías para la Felicidad” de la Secretaría de Infraestructura y representa una respuesta concreta del gobierno del alcalde Dumek Turbay a una problemática que por décadas generó inconformidad en Santa María y en cientos de ciudadanos que utilizan diariamente esta vía para su movilidad.

Los vecinos han recibido con entusiasmo el inicio de los trabajos, destacando que, por fin, una administración distrital atenderá una situación que afectaba no solo el tránsito vehicular, sino también la seguridad y la salud del entorno.