Muere un joven mexicano bajo custodia de ICE en EE.UU., es la decimotercera muerte del año

Un mexicano de 19 años falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Florida, según reportó esta agencia el jueves, lo que representa la decimotercera muerte de este tipo en lo que va del año y la número 42 bajo la Administración de Donald Trump.

Royer Pérez Jiménez murió el 16 de marzo en el Centro de Detención del Condado de Glades, luego de que un oficial lo encontrara “inconsciente” y sin respuesta, lo que llevó a solicitar asistencia médica de emergencia. Pese a los intentos de reanimación con primeros auxilios, no fue posible salvarle la vida, según informó ICE en un comunicado la agencia migratoria aseveró que, aunque “la causa oficial de su muerte permanece bajo investigación”, el adolescente falleció por un “supuesto suicidio”.

Pero familiares de otras víctimas y forenses cuestionaron declaraciones similares en enero, cuando ICE atribuyó a “suicidios” las defunciones del nicaragüense Víctor Manuel Díaz y el cubano Gerardo Lunas Campos en Fort Bliss, un centro de detención en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas.

Congresistas y organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, en inglés) han pedido desde 2021 cerrar el Centro de Detención del Condado de Glades al denunciar que los detenidos afrontan violencia racista, abusos sexuales, negligencia médica y tratos inhumanos.

ICE aseveró ahora que está “comprometido a garantizar que todos aquellos en su custodia permanezcan en ambientes seguros y humanos”, además de afirmar que ya reportó el caso al Consulado de México.

Pérez Jiménez, quien primero entró a Estados Unidos en febrero de 2022 y luego regresó tras una deportación, estaba detenido desde el 22 de enero pasado, cuando un oficial de la Oficina del Alguacil del Condado de Volusia lo arrestó, según el comunicado de ICE.

El joven, quien recibió cargos de “fraude por suplantación” de identidad y por resistirse a un agente, negó tener problemas de salud conductual y respondió “no” a todas las preguntas para verificar intenciones suicidas.

El hecho ha despertado alarmas sobre los decesos de migrantes bajo custodia de ICE bajo la Administración de Trump, pues en las últimas tres semanas se han elevado a un ritmo de una cada cuatro días, advirtió el investigador Austin Kocher, de la Universidad de Siracusa, en un reporte en Substack.

Tras recibir la información de la muerte, familiares del joven en una comunidad indígena en Chiapas, en el sureste de México, publicaron un video en Facebook en su idioma nativo en el que piden ayuda para repatriar el cuerpo.