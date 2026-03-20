La princesa Mett-Marit de Noruega afirma haber sido “manipulada y engañada” por Jeffrey Epstein

La princesa Mett-Marit de Noruega afirma haber sido "manipulada y engañada" por Epstein

La princesa Mette-Marit, futura reina de Noruega, aseguró que fue “manipulada y engañada” por Jeffrey Epstein, durante una entrevista difundida este viernes en la que explica su relación con el delincuente sexual estadounidense.

La publicación de una gran cantidad de documentos nuevos sobre el caso Epstein en Estados Unidos a finales de enero puso de manifiesto una correspondencia constante y, en ocasiones, de tono íntimo entre 2011 y 2014 mantenida por la princesa y el financiero, fallecido en prisión en 2019.

Sumadas a otros escándalos, estas revelaciones empañaron la imagen de la familia real: varias encuestas mostraron que la mayoría de noruegos se oponía ahora a que Mette-Marit ascendiera algún día al trono junto al príncipe heredero Haakon.

“Por supuesto, hubiera preferido no haberlo conocido nunca”, dijo Mette-Marit durante la charla de unos veinte minutos con la cadena pública NRK.

“Para mí es sumamente importante asumir el hecho de no haber investigado más a fondo su pasado, y asumir también haber sido tan manipulada y engañada”, dijo.

Mette-Marit puso fin a las especulaciones sobre la naturaleza de su relación con Epstein.

“Era una relación de amistad: para mí era, ante todo, un amigo. Pero si su pregunta es si la relación tenía otra naturaleza, la respuesta es no”, zanjó.

Según los mensajes divulgados por los medios noruegos, ella le escribió a Epstein en 2011 que lo había “buscado en Google”.

Epstein ya había sido condenado en 2008 a poco más de un año de prisión por solicitar los servicios sexuales de una menor.

En enero de 2013, Mette-Marit también se alojó con una amiga en la casa del financiero en Palm Beach, Florida, durante cuatro días.